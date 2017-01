Sol, boira i fred per començar l'any 2017

Encetem l'any amb temperatures de ple hivern arreu del país. Fins i tot, en alguns punts s'han registrat els valors més baixos del que portem de temporada. Les glaçades són generalitzades a gran part de l'interior i només se'n salven la franja litoral, la vall de l'Ebre, les zones més baixes del pla de Lleida i algun sector del prelitoral. S'ha arribat als -11ºC a Das i al Pla d'Esterri, -6ºC a Sant Pau de Segúries i a Prades, -5ºC a Solsona, -1ºC a l'Aldea i a Sant Pere Pescador, 1ºC a Mollerussa, 2ºC a Perpinyà, 3ºC a Cunit i 4ºC a Viladecans i a Eivissa i 6ºC a València.

L'anticicló, tot i que va perdent força, encara no canviarà de posició. Això farà que el temps es mantingui molt semblant al dels últims dies, tant avui com demà. Així doncs, amb el permís d'algun núvol baix costaner lluirà el sol a la majoria de comarques al llarg de la jornada. L'excepció la tornarem a trobar al pla de Lleida i a l'interior de les terres de l'Ebre, on la boira serà persistent i puntualment gebradora. Fora d'aquests sectors, les boirines de primera hora s'esvairan al llarg del matí.

Tot i el fred, això no ha impedit que, com cada 1 de gener, desenes de persones fessin el primer bany de l'any a la platja. A la imatge, la platja de Sant Sebastià, a la Barceloneta.

540x306 El primer bany a la platja de Sant Sebastià, a la Barceloneta / PERE VIRGILI El primer bany a la platja de Sant Sebastià, a la Barceloneta / PERE VIRGILI

Avui l'abric no farà pas nosa a migdia, i és que la temperatura màxima baixarà una mica respecte a ahir. Trobarem valors d'1 a 5ºC als llocs amb boira, mentre que a la resta se situaran entre els 8 i els 13ºC, sent més baixos a zones de muntanya.

Demà al matí la situació serà calcada. El fred i les glaçades seran les protagonistes a bona part del país, amb valors similars als d'avui. Es mantindrà la boira a les planes i fondalades de l'interior, mentre que a la resta farà força sol. La petita novetat arribarà a partir de mig matí, amb l'aparició d'algunes bandes de núvols alts i mitjans que deixaran el cel enterbolit, però sense més conseqüències.

Durant els propers set dies no sembla que hagi de ploure. Només hi haurà algunes precipitacions testimonials als llocs amb boira. En aquestes zones poden caure quatre gotes, o fins i tot algun floc de neu, tal i com ja ha estat passant al llarg de les darreres jornades. De fet, des de Sant Esteve s'han arribat a recollir 2,2 mm a Tàrrega, 1,9 mm als Plans de Sió i 1,4 mm a Batea i a la Granadella a causa de la boira ploranera.