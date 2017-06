Temperatura màxima de fins a 38 ºC al Pla de Lleida

Més de 35 ºC a l'interior i a Ponent

Aquest diumenge s'ha intensificat la calor i s'ha notat arreu del territori, fins i tot a les cotes més altes del Pirineu. Al sostre del país, a la Pica d'Estats (3.143 m), el termòmetre ha fregat els 14 ºC, un valor molt superior a l'habitual per aquestes dates i pròxim a les marques que s'han assolit en episodis de calor recents al pic de l'estiu.

Aquestes són les temperatures més altes d'aquest diumenge fins a les 17.45 sobre la base de les dades del Meteocat, l'Aemet, el Meteoclimatic i el Meteopirineu:

Alcarràs, 38 ºC

Artés, Tàrrega, Artesa de Segre, Alfarràs, Lleida, Súria, Guissona, 37 ºC

Cervera, Oliana, Solsona, Vinebre, Fornells de la Selva, 36 ºC

Òdena, Organyà, Girona, Tortosa, 35 ºC

Das, Gurb, Vallirana, 34 ºC

Bagà, Esterri d'Àneu, 33 ºC

Barcelona, 32 ºC

Fins a on arribarem aquests dies?

Demà els mapes apunten que la calor no anirà a més, de manera que les màximes seran similars a les d'avui o lleugerament més baixes a la costa i al Pirineu. A partir de dimarts, en canvi, tornarà a accentuar-se. La calorada tocarà sostre entre dimecres i dijous a la majoria de comarques.

Dimecres s'esperen 38 ºC de màxima a la ciutat de Lleida. A l'entorn del Pla de Lleida o a l'interior de la vall de l'Ebre es preveuen registres compresos entre els 37 i els 39 ºC.

També se superaran còmodament els 35 ºC en sectors de l'interior de les comarques gironines –fins a 36 ºC a Girona– o de la Catalunya Central. Al litoral, en ciutats com Tarragona o Barcelona, les màximes es mouran aquests dies entre els 28 i els 32 ºC, però la sensació de xafogor serà marcada.

Divendres l'ambient no serà tan càlid i les màximes recularan de forma moderada a l'alta muntanya, però el descens serà lleu a la resta del territori, entre dos i tres graus respecte a les temperatures de dimecres.

Malauradament, però, els mapes a mitjà termini no anuncien de moment la fi clara d'aquesta calorada tan prematura. Els registres es mantindran clarament per sobre dels habituals com a mínim fins pels volts de Sant Joan.

Els rècords de calor en un mes de juny

De moment els registres d'aquest diumenge encara han quedat relativament lluny dels més elevats enregistrats a la majoria d'observatoris històrics. Avui a l'Observatori Fabra de Barcelona han assolit 30 ºC de màxima, una dada força per sota dels 35,5 ºC anotats el 28 de juny del 1947.

En el cas de la capital de la Terra Ferma, els 37,2 ºC d'aquest diumenge a l'observatori de l'Aemet encara queden uns quants graus lluny dels 40,6 ºC del dia 27 de juny del 1986.

A l'observatori de l'Aemet de Tortosa, amb registres des del 1920, hi ha passat una cosa semblant. Avui 34,5 ºC de màxima, mentre que el rècord absolut en un mes de juny van ser els 39,6 ºC del 15 de juny del 2003.

A Reus avui el mercuri s'ha enfilat fins als 31,1 ºC, gairebé sis graus per sota dels 36,8 ºC del dia 21 de juny del 2012, i a l'aeroport de Girona avui el termòmetre s'ha disparat fins als 34,9 ºC, relativament lluny també del rècord absolut del 22 de juny del 2003, de 39,7 ºC.