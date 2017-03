Temperatures de fins a 25 graus els dies vinents

La formació de núvols a sotavent del Pirineu i del sistema Ibèric ha fet que avui el dia comencés enterbolit a moltes comarques. En general avui ens espera un dia amb més sol que núvols, tot i que les bandes de núvols alta s'aniran fent presents en diferents moments de la jornada.

Ben pocs termòmetres han baixat dels 5 graus a primera hora, i el vent de mestral ha fet que el termòmetre marqués 17º ja a les set del matí en indrets com Tortosa, Castelló i Peníscola. Al migdia l'ambient serà més càlid que ahir a la majoria de comarques, sobretot a l'interior i al Pirineu.

Demà les temperatures seguiran pujant i divendres tocaran sostre, tot i que no ho faran de la mateixa manera a tot arreu. A Ponent, al Pirineu i en algunes comarques prelitorals divendres cal esperar valors entre 3 i 7 graus més alts que avui, en canvi a la costa la diferència serà més escassa. És probable que a prop de mar no hi hagi valors més alts que els de dilluns, i de forma local la formació d'algunes boires costaneres podria fer fins i tot que la temperatura baixés enlloc de pujar.

Demà també hi haurà alguns núvols prims, però en general fins a les últimes hores del cap de setmana el temps no tornarà a ser més canviant i insegur. És possible que entre dilluns i dimarts apareguin alguns xàfecs, sobretot a l'est, però res fa pensar en pluges importants. Diumenge la tramuntana i el mestral tornaran a bufar amb ganes al nord i a les Terres de l'Ebre.

La temptació de donar per mort l'hivern a la primera entrada d'aire càlid de març sempre hi és, però els mapes del temps dibuixen de forma clara una caiguda dels termòmetres entre diumenge i la primera part de la setmana que ve, una entrada d'aire fred que probablement ens portarà a un escenari més hivernal que els últims dies. Val més no guardar la roba d'hivern encara.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i divendres Diferència de temperatura prevista entre avui i divendres