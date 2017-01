Temporal de vent i mala mar durant tot el cap de setmana

La pluja es va reactivar ahir al vespre a diverses comarques pròximes al litoral, el nord-est i sectors del sud del país. Al llarg de la nit ha anat de baixa a Catalunya, malgrat que no a tot arreu. On ha continuat descarregant amb ganes ha estat especialment a Mallorca: a Portocolom s'han recollit 45 litres des de la mitjanit, a Escorca 28, a Campos 22 o a Palma 18 litres per metre quadrat.

El temporal de gregal -que encara s'allargarà fins dilluns- ha estat molt generós pel que fa precipitació en sectors del nord-est i també a l'entorn dels Ports-Maestrat i les Terres de l'Ebre. Aquests són alguns dels registres acumulats en total des de l'inici de l'episodi i fins avui a les 08.30 h (en l/m2), en base a les estacions del Meteocat i Meteoclimatic:

Ulldecona (Pou Juà), 135

Ulldecona (els Valentins), 115

Mas de Barberans, 101

Montseny (Can Cervera), 80

L'Aldea, 75

Alcanar, 61

Montseny (Puig Sesolles), 58

Amposta, 57

Perelló, 51

Cassà de la Selva, 46

Dissabte tornarà a ser un dia gris a bona part del territori i amb precipitacions residuals -més febles- concentrades sobretot a l'entorn de la Serralada Transversal, punts del pla de Girona i trams del litoral de Barcelona i la Costa Brava. També continuarà precipitant als Ports i el Maestrat i especialment a les Balears, on ho farà amb ganes, i a sectors del País Valencià. La cota de neu rondarà de mitjana els 1000 metres, per bé que de cara al vespre tendirà a davallar cap als 800 m. Diumenge de matinada rondarà els 400 m al nord-est del país.

Els elements més rellevants avui seran sobretot el vent de gregal, enèrgic al litoral i el prelitoral, i també el temporal marítim. Les onades podran superar els 4 metres, és per aquest motiu que el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats avisos de perill 'molt alt' entre aquesta tarda i diumenge, a banda d'altres avisos a causa de les fortes ventades, la neu i l'acumulació de pluja. Cal recordar també que Protecció Civil manté l'alerta per fortes ventades al litoral i pel temporal marítim.

Les ratxes màximes de vent es produiran entre dissabte a la tarda i diumenge de matinada

La ventada més forta es produirà probablement aquesta nit. Diumenge continuarà bufant enèrgic el gregal al litoral i el prelitoral però, a poc a poc, anirà perdent pistonada. Els núvols tornaran a ser abundants i les precipitacions reapareixeran de matinada al nord-est i,al llarg del dia, de forma dispersa, en d'altres sectors sobretot dels extrems del país i el Pirineu. Continuarà plovent a les Illes i el País Valencià.

Dilluns notarem les darreres fuetades de la pertorbació mediterrània en forma de xàfecs una mica més extensos al voltant del litoral, el prelitoral, i el Pirineu especialment al matí. El vent girarà a tramuntana i mestral, i s'obriran algunes clarianes sobretot a partir de la tarda.

El temps s'estabilitzarà a partir de dimarts a causa de l'arribada de l'anticicló. Les temperatures pujaran de dia, però tendiran a recular en hores nocturnes a causa del cel més clar.