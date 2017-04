Temps insegur, ambient d'hivern i neu a cotes baixes

Aquest matí l'ambient no és més fred que ahir, però al migdia la sensació de fred augmentarà clarament respecte dels últims dies. De fet, en algunes comarques del nord la temperatura durant el matí no pujarà com sol ser habitual, sinó que tendirà a baixar. Avui, l'ambient més fred es notarà al Pirineu, a la Catalunya Central i en diverses comarques de Girona, on el termòmetre a la tarda marcarà entre 5 i 10 graus menys que ahir. En general, el dia més hivernal serà demà, quan alguns termòmetres gairebé no passaran ni dels 10 graus.

D'entre les pluges més abundants des d'ahir al matí fins a les 8 d'avui destaquen:

Port del Comte (cota 2.300), 38 l/m2

Alinyà, 25

Oliana, 24

Manlleu, 18

Vilanova de Meià, 17

Núria, 16

Castellar de n'Hug, 15

Tremp, 12

Sort, 9

Solsona, 9

Puigcerdà, 8

Olot, 7

Figueres, 4

Lleida, 3

Cervera, 3

Avui les pluges es concentraran sobretot al Pirineu i a la Catalunya Central. A la resta de comarques el dia serà insegur i molt gris, però plourà en molts pocs moments del dia. Quan les pluges s'estendran per més indrets i quan plourà de forma més continuada serà durant la nit i matinada. És probable que demà el primer desplaçament del dia encara es faci amb pluja, tot i que amb el pas de les hores els ruixats s'aniran fent cada cop més irregulars i dispersos.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Caldrà parar atenció a la cota de neu, que durant el dia anirà baixant i durant la nit i matinada s'arribarà a situar poc per sobre o poc per sota dels 1.000 metres en moltes comarques. Per tant, és probable que aquesta nit hi hagi emblanquinades en cotes baixes del Pirineu, i que la neu caigui també en punts alts de la Catalunya Central i dels Ports. Neu a cotes baixes a tocar del maig.

La pròxima nit els núvols encara evitaran glaçades en moltes comarques, però la nit de dijous a divendres el termòmetre podria baixar per sota dels 0 graus gairebé arreu del Pirineu i Prepirineu i fins i tot en alguns punts de la Catalunya Central i de Ponent. Els mapes del temps avui han augmentat la possibilitat de glaçades per a la matinada de divendres, que serà la més freda de la setmana.

S'acosta un cap de setmana de tres dies que tindrà un temps força variable. Dels tres dies només diumenge és probable que els ruixats irregulars puguin afectar moltes comarques, encara que sigui durant poca estona, però dissabte i dilluns probablement el temps també serà mig ennuvolat en molts indrets. La temperatura tendirà a pujar però no de forma decidida. Seguirem amb migdies amb poques temperatures per sobre dels 20 graus, l'ambient serà més primaveral, però no tan càlid com els últims dies.

Tramuntana i mestral es deixaran sentir aquesta tarda i demà, avui sobretot a l'Empordà, demà com més avanci el dia més s'enfortirà el vent a l'Ebre. Algunes ratxes arribaran als 50 o 60 km/h.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per la matinada i demà Acumulacions de precipitació previstes per la matinada i demà