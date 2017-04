Temps més insegur aquesta tarda i de cara a demà

Aquesta no serà una setmana de grans canvis de temps, però la primavera és temps de variabilitat, i tot fa pensar que això es notarà entre avui i demà. El pas d'un front farà que avui apareguin bandes de núvols prims en molts indrets, a la tarda descarregaran ruixats en comarques com la Garrotxa, el Ripollès, fenòmens molt puntuals.

El temps s'anirà fent més insegur com més passin les hores, de nit cauran xàfecs irregulars en punts del Pirineu i Prepirineu, també en comarques com l a Noguera i el Solsonès o fins i tot en punts de muntanya de les comarques de Tarragona. Demà a primera hora poden aparèixer gotellades també en punts de la costa i del prelitoral, fenòmens aïllats i de poca estona.

En general aquest dimecres tindrà moltes estones de sol, però a la tarda descarregaran més ruixats, en aquest cas concentrats en àmbits com Osona, el Vallès, el Maresme, la Selva o fins i tot el Barcelonès. Xàfecs curts però localment intensos. Aquest serà l'únic moment de certa inestabilitat de la setmana, a partir de dijous el sol predominarà, i tot fa pensar que com a mínim fins dilluns que ve no hi haurà més canvis.

La temperatura variarà poc durant la setmana, en general es mantindrà el to clarament primaveral. A Ponent i al Pirineu com més avanci la setmana més tendirà a pujar la temperatura, fins al punt que al cap de setmana algunes màximes rondaran al voltant dels 25 graus. A la costa, en canvi, la tramuntana frenarà el termòmetre, i en alguns punts de la Costa Brava i de la costa central el cap de setmana hi haurà un o dos graus menys que els últims dies.