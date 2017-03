Tongada de pluges abundants per rebre el cap de setmana

El pas d'un front deixa alguns plugims aquest matí de dijous en diferents comarques del centre i de l'oest de Catalunya, precipitacions que han acumulat 5 l/m2 al Pont de Suert, 4 a Vielha, 4 també a Sort i nevades equivalents a entre 10 i 20 l/m2 a cotes més altes. Amb el pas de les hores les precipitacions aniran desapareixent, però aquest dijous serà un dia mig ennuvolat en general. Al migdia l'ambient serà més fred que ahir, en molts casos no es passarà dels 15 graus, i a l'extrem nord-est, és a dir en àmbits com l'Empordà, els termòmetres continuaran acostant-se als 20 graus.

Els mapes del temps ja dibuixen amb pocs dubtes la borrasca que ens afectarà divendres a la tarda i nit, una pertorbació que provocarà pluges de més de 20 l/m2 en moltes comarques, amb i màxims que es podrien acostar als 100 l/m2 al Pirineu i en punts de l'altiplà central. Les pluges seran generals però com més a Ponent i més al sud menys aigua deixaran. Els ruixats més intensos i abundants cauran al vespre i a la nit, fins i tot acompanyats de tempesta en algun cas.

La cota de neu oscil·larà molt entre una regió i una altra, i en general serà més baixa com més a l'oest. Al Pirineu Occidental la nevada serà a cotes força més baixes que a l'Oriental. Als Ports i en punts de l'altiplà central podria arribar a nevar fins als 700 o 800 metres la nit de divendres a dissabte, tot i que gran part de les precipitacions seran en forma d'aigua. Al Ripollès, en canvi, la cota es podria fins i tot disparar fins als 2.000 metres el vespre de divendres. El vent també serà protagonista, sobretot a la costa, on bufarà amb cops de més de 50 km/h i provocarà una situació de mala mar.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per aquest divendres Acumulacions de precipitació previstes per aquest divendres

Dissabte el temps no millorarà de forma tan evident com semblava que passaria en anteriors actualitzacions dels mapes del temps, però en general només serà un dia insegur, amb més núvols que clarianes i ruixats puntuals. A les comarques de Lleida i a les de Tarragona és on és més probable que dissabte vagin apareixent encara alguns ruixats intermitents i puntuals. Diumenge s'obriran més clarianes, però al matí el temps encara serà insegur i amb risc de ruixats puntuals.

La temperatura baixarà més de dia que no pas de nit. La tarda de divendres serà hivernal, amb poques temperatures que superin els 10 graus i un vent que augmentarà la sensació de fred. El cap de setmana, però, els termòmetres s'aniran enfilant. Diumenge l'ambient no serà gaire diferent del dels últims dies.