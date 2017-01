Tongada de pluges i nevades per començar el cap de setmana

No hi ha dubte que el fred més intens està marxant. Aquest matí, la majoria de termòmetres marcaven entre 3 i 6 graus més que ahir, i tot i que avui serà un altre dia molt gris, al migdia l'ambient també serà menys fred que ahir. Avui ens arriba una borrasca que farà pujar clarament la cota de neu, però cal tenir en compte que en algunes valls del Pirineu l'aire fred s'hi podria quedar encaixonat algunes hores i fer que durant el matí encara nevi per sota dels 1.000 metres. On és més possible que això passi és al vessant sud de la serralada i al Prepirineu. A la tarda, la cota superarà fins i tot els 1.500 metres.

Avui el paraigua farà falta a tot arreu: a Ponent i a les Terres de l'Ebre és on les pluges seran segurament més minses, però en molts indrets avui se superaran els 10 l/m2, i al Maresme, la Selva, el Baix Empordà i també en sectors del Pirineu Oriental és possible que fins i tot s'hi superin els 20. Les pluges en general seran més abundants i continuades a la tarda i al vespre que al matí.

Demà el temps millorarà, a primera hora encara plourà a moltes comarques, però a partir de mig matí les precipitacions ja seran cada cop més residuals. A la tarda s'obriran clarianes, però en molts indrets els núvols no s'acabaran de desfer. Diumenge tampoc serà un dia radiant pel pas d'un altre front que, si bé no farà ploure, sí que mantindrà el cel força enterbolit en moltes comarques.

Avui el vent es deixarà sentir moderat d'entre sud i xaloc. A la costa no bufarà amb ratxes importants, però sí que podria fer-ho a les cotes altes del Pirineu, on fins i tot és probable que s'hi produeixi el perillós fenomen del torb en alguns moments. Demà el vent girarà 180 graus i bufarà moderat de tramuntana i mestral a l'Ebre i a l'Empordà.

En general, durant el cap de setmana l'ambient s'assemblarà més al d'avui que no pas al dels dies anteriors, tot i que diumenge molts termòmetres marcaran un parell de graus menys. Començarem la setmana que ve amb un temps més assolellat. Molt probablement les temperatures de la setmana que ve seran les més altes des de principis de gener.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui