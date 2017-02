Tongada de ruixats i retorn a l'ambient de ple hivern

Hem començat jornada amb temperatures molt altes per a l'època en algunes comarques. El mestral ha disparat el termòmetre fins als 17 graus a Tortosa a les 08.00 h, i en molts casos a primera hora el termòmetre marcava entre 3 i 4 graus més que ahir. Al migdia l'ambient també serà agradable, sobretot a les comarques del sud i de ponent, on la temperatura s'acostarà als 20 graus.

Aquest dimarts arribarà un canvi de temps que farà ploure en moltes comarques durant la tarda i vespre. Les precipitacions afectaran sobretot les comarques de Girona i de Barcelona, també la Catalunya Central i el Pirineu Oriental. Els ruixats podran ser intensos en alguns casos i arribaran a deixar entre 10 i 20 l/m2, sobretot en àmbits com el Vallès, la Selva, el Maresme i l'àrea metropolitana de Barcelona. Al vespre alguns ruixats podrien fins i tot anar acompanyats de tempesta. La cota de neu arribarà a baixar per sota dels 1.000 metres durant la nit.

Qui surti d'hora dimecres de casa al voltant de Barcelona i en comarques com el Maresme encara podria necessitar el paraigua, però en general les pluges només s'allargaran fins al migdia a les Balears, on al matí també hi podria haver alguna tempesta.

Aquesta tongada de xàfecs obrirà les portes a una massa d'aire fred que farà que dimecres les temperatures tinguin poc a veure amb les d'aquest dimarts. Els termòmetres baixaran fins a 7 o 8 graus a Ponent i al Pirineu i Prepirineu, i a la resta la baixada serà d'entre 3 i 5 graus en molts casos. El fred clarament d'hivern s'instal·larà com a mínim fins a l'inici del cap de setmana, i per tant els pròxims 3 o 4 dies caldrà abrigar-se novament, després d'uns quants dies de força suavitat.

Dimecres el vent tornarà a ser fort a l'Ebre, a l'Alt Empordà, a Menorca i al Pirineu, on les ratxes tornaran a superar els 70 o 80 km/h en molts casos. Dijous afluixarà clarament.

El cap de setmana es presenta variable i amb temps canviant. Per ara els mapes del temps fan pensar que les possibilitats de pluges i nevades augmentaran més com més avanci el cap de setmana, i que seria sobretot entre dilluns i dimarts quan podrien arribar noves precipitacions extenses i generoses, especialment a la costa, al prelitoral i al Pirineu Oriental. Caldrà seguir-ho.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui