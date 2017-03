Torna la calma durant unes hores

El temporal ja és història, avui el temps serà radicalment diferent al d'ahir. La nit ha estat freda per bé que, fruit de l'elevada humitat, han proliferat capes de núvols baixos o boira que han evitat les glaçades a les valls i fondalades interiors, quelcom favorable per l'agricultura i els fruiters, especialment sensibles a les glaçades tardanes.

D'entre les temperatures mínimes més baixes de la matinada cal fer notar els -7ºC de la cota 2500 de Boí o del cim de la Tosa d'Alp, -2ºC a Das, -1ºC a Gurb i Guardiola de Berguedà, 0ºC a Artés, Vacarisses i Cardona, o 2ºC a Maials.

El temps d'aquest diumenge serà totalment oposat al que vam viure ahir i abans d'ahir. La pertorbació s'emplaçarà cap a Portugal i afavorirà que avui sigui un dia molt més tranquil i protagonitzat per moltes estones de sol, o ressol. Les boires de l'interior s'aniran fonent i també ho faran els núvols baixos, malgrat que faran una mica més el ronso cap a la Costa Daurada i en sectors de la costa barcelonina.

Jornada també assolellada a les Balears i cel més canviant, a estones, al País Valencià a causa de la presència de núvols costaners.

El cel més clar afavorirà que les temperatures repuntin clarament al migdia i que en alguns casos, sobretot a prop de Pirineu, marquin valors màxims més de cinc graus superiors als de dissabte. Al migdia la majoria de termòmetres s'acostaran, o superaran lleument, la marca dels 15ºC.

La setmana que demà encetarem s'iniciarà amb un petit canvi de temps. Arribarà de la mà d'un embossament d'aire fred en altura de dimensions reduïdes que, de bon matí, es desplaçarà per l'oest de Catalunya La jornada es llevarà amb la presència de més núvols i amb el pas de ruixats que avançaran des de Castelló i la Franja de Ponent cap a l'interior de Catalunya i el Pirineu.

En general els r uixats seran poc destacables pel que fa a l'acumulació de precipitació, tot i que podrien anar acompanyats d'aparat elèctric en alguns indrets. Aquesta vegada no cal patir per la possibilitat que nevi a cotes baixes de l'interior, la neu agafarà per damunt d'uns 1600 metres. Els xàfecs minvaran clarament a la tarda excepte al Pirineu Occidental, on faran una mica més el ronso, i les clarianes guanyaran terreny de forma gradual.

L'arribada de l'anticicló afavorirà que gaudim d'uns dies estables i amb moltes estones de sol a partir de dimarts. Després del descens de les temperatures de dilluns, els termòmetres tornaran a repuntar i recuperaran els valors típicament primaverals a mitjan setmana, amb màximes superiors als 20ºC a molts indrets.

El desplaçament de l'anticicló cap a l'est podria afavorir que d ivendres i a l'inici del cap de setmana tornessin a proliferar els ruixats i les tempestes.