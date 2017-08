La méteo en 1 minut: petit canvi de temps i més calor

A poc a poc la calor de ple estiu va tornant. Avui la temperatura pujarà més que ahir, i demà ja se superaran els 35º en alguns punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre, després d'uns quants dies en què les màximes s'havien mantingut a ratlla. A prop de mar la temperatura de sensació també s'acostarà als 35º els dies vinents. Entre demà i divendres els termòmetres tornaran a marcar valors clarament alts, però cal destacar que no seran temperatures tan extremes com les de fa alguns dies.

Encetarem aquesta setmana amb ben pocs núvols al cel. Avui predominarà el sol i fins i tot hi haurà poques nuvolades de tarda en punts de muntanya. Demà el pas d'un front reactivarà alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu durant la tarda, sobretot al sector occidental de la serralada. De nit o matinada algunes gotellades podrien afectar també altres comarques interiors o de la costa, però serien fenòmens molt aïllats i poc abundants.

Dimecres quedaran alguns núvols prims al Pirineu, a la Catalunya del Nord i en algunes comarques del nord de Girona, però en general el sol predominarà. No hi haurà més canvis de temps fins divendres, moment en què una massa d'aire més fresc començarà a entrar pel nord i refrescarà novament l'ambient de cara al cap de setmana. El canvi de temps probablement provocarà ruixats i tronades en força comarques del Pirineu, Prepirineu, en sectors de la Catalunya Central i en altres comarques de Girona i de Barcelona. Encara és aviat per precisar l'abast d'aquest canvi de temps però segurament entre les últimes hores de divendres i les primeres de dissabte és quan hi haurà més risc de xàfecs en general.

540x306 Probabilitat en tant per cent que divendres plogui en algun moment del dia Probabilitat en tant per cent que divendres plogui en algun moment del dia

Els mapes del temps marquen de forma clara una baixada dels termòmetres de cara al cap de setmana, però falta saber si serà tan contundent com la de la setmana passada o si serà només un alleugeriment de la calor. Tot i aquest canvi de temps de cara al cap de setmana, no es presenta en general una segona part d'agost amb un temps gaire mogut. Els ruixats que puguin aparèixer entre divendres i dissabte s'entreveuen els més importants i extensos dels pròxims 10 dies.