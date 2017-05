Calor d'estiu fins a l'inici de la setmana que ve

Aquest dimarts ha començat amb una mica més de fresca que ahir, però al migdia la temperatura serà més alta, sobretot a la costa i al prelitoral, on els termòmetres marcaran fins i tot 2 o 3 graus més que dilluns. Moltes màximes se situaran per sobre dels 25 graus i diversos termòmetres fregaran els 30.

En general avui farà sol, però a la tarda es repetiran alguns xàfecs i tronades al Pirineu Oriental i en àmbits com Osona i el Berguedà. Ahir els xàfecs van arribar a descarregar quantitats com els 24 l/m2 de Núria, els 17 de Sort, els 14 de Guardiola de Berguedà i els 11 de Puigcerdà. Avui els ruixats seran més localitzats i descarregaran menys aigua que ahir.

Els pròxims dies el temps serà fins i tot més estable, sense tantes nuvolades en punts de muntanya. La calor anirà a més com més avanci la setmana feinera. Dijous i divendres els termòmetres tocaran sostre, amb diverses màximes de més de 30º a l'interior i al prelitoral, i alguns pics de fins a 35º a Ponent. A la costa la barreja de temperatura i humitat farà que la sensació tèrmica s'acosti també als 30º.

Si hi ha canvis en el temps abans que acabi el maig arribaran la setmana que ve. Bona part d'aquest tram final de mes estarà marcat per la calor. El cap de setmana augmentaran els ruixats de tarda en punts de muntanya, però és molt poc probable que plogui de forma extensa. És possible que entre dimarts i dimecres de la setmana que ve torni la fresca, i que vagi acompanyada d'un temps més canviant i amb ruixats en força comarques. Els pròxims dies caldrà anar precisant aquesta previsió, però aquest escenari és el més probable ara per ara, sobretot de cara a dimarts i dimecres que ve.