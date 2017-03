Vent i obertura de clarianes per encetar una setmana tranquil·la

L'escenari de pluges, ventades i retorn a l'hivern que els mapes del temps dibuixaven per aquest inici de setmana quedarà finalment en poca cosa. Durant les últimes hores les pluges han caigut amb ganes en algunes comarques de la meitat oest, però han estat inexistents en molts indrets. D'entre les precipitacions més abundants des d'ahir a la tarda fins a les 8 d'aquest matí destaquen:

Berga (Santuari de Queralt), 16 l/m2

Horta de Sant Joan, 15

El Pont de Suert, 13

Aldover, 13

Ulldecona, 10

Amposta, 7

Solsona, 7

Lleida, 2

Avui el dia ha començat encara amb molts núvols i fins i tot algunes gotes a la costa, però la tendència durant les pròximes hores serà l' obertura de clarianes. A la tarda farà força més sol que al matí, i només en algunes comarques de l' extrem sud de Catalunya els núvols persistiran durant bona part d'aquest dilluns. A partir del migdia el temps serà insegur en comarques prelitorals de Tarragona, on s'hi formaran nuvolades que descarregaran ruixats puntuals.

La borrasca sí que afectarà amb força e l sud de la País Valencià, on aquesta nit neu la neu s'hi ha fet present fins i tot per sota dels 1000 metres. En comarques com la Safor i la Marina Alta avui s'hi esperen pluges de més de 100 l/m2, i un temporal marítim important.

El vent de gregal també serà protagonista en molts indrets de la costa catalana, al centre del dia bufarà amb cops de més de 50 km/h, sobretot en comarques com la Selva, el Maresme i el Barcelonès. La situació marítima empitjorarà clarament, aquesta tarda i vespre les onades superaran el metre i mig o dos metres d'altura en molts casos, però la situació de mala mar durarà poc.

El vent reforçarà la sensació de fred a la costa, però en general avui les temperatures no canviaran gaire respecte els últims dies. El retorn a l'hivern que esperàvem s'ha anat fonent en els mapes del temps, i en general aquesta setmana estarà marcada per temperatures estables i preprimaverals. No hi haurà cap dia amb la calor de dijous o divendres passat, però tampoc farà fred d'hivern.

Els pròxims dies el temps serà estable, amb predomini del sol gairebé arreu. Amb els mapes del temps d'avui fins a l'inici de la setmana que ve no hi haurà canvis importants en l'estat del cel.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per avui dilluns (00-24h) Acumulacions de precipitació previstes per avui dilluns (00-24h)