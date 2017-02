Ventades i algunes pluges minses durant la segona part de la setmana

L'ambient poc fred i la boira són protagonistes aquest matí en força comarques, no només a Ponent i a la Catalunya Central, sinó també en àmbits com el Vallès i el Gironès. Al voltant de les vuit del matí la visibilitat era de només 300 metres a l' aeroport de Girona. De matinada pocs termòmetres han baixat sota zero, i a la costa en alguns casos puntuals la temperatura mínima no ha baixat ni dels 10 graus en tota la nit.

Avui serà un dia bastant similar als anteriors, els núvols prims continuaran enterbolit el cel a estones i, com va passar ahir, algunes bancs de boira podrien presentar-se també a la costa durant el dia, sobretot al centre de la jornada.

El pas d'un grapat de sistemes frontals farà que la variabilitat sigui la tònica de la segona part de la setmana. Cap dels fronts serà especialment actiu, però sí que provocaran e stones de plugims en diferents moments dels pròxims quatre dies. Demà entre la tarda i el vespre cauran gotes en moltes comarques, però només en alguns punts del vessant sud del Pirineu les pluges hi podrien arribar a ser destacables.

540x306 Precipitacions previstes per demà dijous Precipitacions previstes per demà dijous

Divendres i dissabte arribaran més fronts, que faran ploure sempre de forma més probable a l'oest que no pas a la costa. Entre la nit de divendres i el matí de dissabte serà un altre moment en què les pluges febles faran acte de presència en moltes comarques, tot i que novament només seran abundants al vessant sud del Pirineu.

El vent acompanyarà el pas d'aquests fronts, demà a la tarda començarà a deixar-se sentir moderat, i durant divendres, dissabte i diumenge bufarà amb cops que podran superar els 50 km/h en força comarques. La matinada de dissabte les ratxes podrien ser fortes i superar els 70 o 80 km/h en diferents indrets. També diumenge a la tarda el vent podria bufar molt fort de mestral al sud de Catalunya.

En general els dies vinents l'ambient es mantindrà poc fred, tot i que el vent molesti en molts moments. A partir de diumenge les temperatures recularan i tornarem a un ambient és purament hivernal. La neu només apareixerà a cotes baixes del Pirineu al final de cap de setmana.