Una altra dada inèdita: més de 35 graus a Lleida en un dia de maig

La calor ha tornat a arribar de manera prematura aquest any, fins al punt que Lleida va superar aquest dijous el seu rècord de temperatura per a un mes de maig. Els 35,6º que es van registrar ahir a l'Escola d'Enginyeria Agrària no tenen precedents en un dia de maig com a mínim des del 1960. L'anterior rècord estava situat precisament en els 35º exactes que es van assolir tant el 28 de maig del 2006 com el 29 de maig de 2001.

Si considerem com a dia de calor tot aquell en què se superin els 30 graus, no hi ha dubte que la tendència de les últimes dècades és que cada cop siguin més freqüents els dies de calor al maig. El gràfic que acompanya aquesta peça ensenya aquesta dada a la ciutat de Lleida i una mitjana suavitzada per grups de 5 anys que dibuixa una clara tendència a l'alça durant les últimes dècades. La dada definitiva d'enguany s'ha estimat segons les previsions.

540x306 Durant les últimes dècades el nombre dies de calor al maig ha augmentat clarament a Ponent Durant les últimes dècades el nombre dies de calor al maig ha augmentat clarament a Ponent

Aquest no és el primer rècord de calor prematura que s'ha produït aquest any a Catalunya: al març Tortosa va registrar per primer cop un dia amb 30 graus de temperatura dins de l'hivern astronòmic; va ser concretament el 9 de març. Mai abans des que es recullen dades a l'Observatori de l'Ebre s'havien superat els 30 graus abans d'entrar oficialment a la primavera.