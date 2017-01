Una altra setmana sense pluja i amb glaçades fortes

L'anticicló no ha marxat amb el canvi d'any i res fa pensar en una borrasca que pugui ser activa durant aquesta setmana. Un dia més la jornada ha començat amb un fred molt intens a les valls del Pirineu i en diverses comarques interiors i prelitorals. Entre les glaçades més fortes d'aquest dilluns cal destacar:

Das, -12º

Guixers, -10º

El Pont de Suert, -9º

Sort, -8º

Guardiola de Berguedà, -8º

La Seu d'Urgell, -7º

Puigcerdà, -7º

Tremp, -6º

Cervera, -6º

Cardona, -6º

Solsona, -5º

Òdena, -4º

Olot, -4º

Vic, -4º

Girona, -4º

Artesa de Segre, -3º

Tàrrega, -3º

Sant Sadurní d'Anoia, -2º

Horta de Sant Joan, -2º

El fred continuarà sent el protagonista de les pròximes nits, amb valors fins i tot una mica més baixos encara a les cotes altes del Pirineu i a la costa. Ens espera una setmana clarament d'hivern, amb temperatures que en general seran tant o més baixes que les dels últims dies.

Avui el pas d'un front enterbolirà el cel a la tarda en moltes comarques, però no serà prou actiu com per deixar pluges o nevades. Els dies vinents no hi haurà ni tan sols això, de manera que fins com a mínim passat Reis el sol i les boires seguiran sent els grans protagonistes del temps.

El front d'avui pot aixecar puntualment la boira a Ponent a la tarda, però en general la mala visibilitat i l'absència de sol continuaran marcant el temps a la vall de l'Ebre, amb temperatures que es mantindran per sota dels 5 graus tot el dia.

D'aquesta setmana també cal destacar la tramuntana, que afectarà l' Empordà de cara a dijous; el vent, per tant, pot ser un ingredient de les cavalcades de Reis en aquest sector, tot i que les ventades més destacables s'entreveuen al matí. Aquesta entrada de vent es notarà poc a la vall de l'Ebre, cosa que fa pensar que fins i tot així la boira persistirà a Ponent.