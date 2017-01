Fred arreu i neu al Pirineu

La matinada ha tornat a ser freda arreu, amb glaçades a gairebé tot l'interior que, de manera local, han arribat a punts de la costa, on s'ha arribat fins als -4ºC a Malgrat de Mar i als -2ºC a Platja d'Aro. A l'Empordà i a les terres de l'Ebre és on el termòmetre ha baixat més perquè el vent ha estat bufant durant tota la nit. La temperatura màxima d'avui es mantindrà semblant.

Tal i com ja va passar ahir, en general ens espera un diumenge dominat pel sol, però amb matisos. Els núvols baixos que hi ha a l'altiplà central es dissiparan al llarg del matí. A la resta, aniran creuant bandes de núvols alts i mitjans que de cara a la tarda es faran més espessos. Hi haurà algunes nuvolades al nord de les Balears que durant el dia poden deixar quatre gotes o algun floc de neu a la Serra de Tramuntana per sobre dels 400 o 500 metres.

El vent de tramuntana i de mestral continuarà bufant amb ganes a l'Empordà, a les terres de l'Ebre, a Castelló i a zones elevades. De ben segur que es tornaran a superar els 100 km/h a molts cims del Pirineu i als Ports. Això farà que la sensació de fred sigui acusada i reduïrà la visibilitat al Pirineu, on hi haurà torb. A més, el mateix vent podria fer caure algun floc de neu al Prepirineu.

Però sense cap mena de dubte, la notícia serà la nevada que caurà al Pirineu, sobretot al vessant nord. Al llarg d'aquest matí guanyarà intensitat i extensió, i a partir del migdia nevarà a estones amb ganes. Segons els mapes d'avui no deixarà de nevar fins demà a la nit. Per tant, es poden acumular gruixos molt importants. Per sobre dels 1000 metres poden caure entre 20 i 50 cm de neu nova, però és que per sobre dels 2000 metres es podria superar el metre de neu nova. La Val d'Aran, bona part de l'Alta Ribagorça i el nord del Pallars Sobirà i d'Andorra seran les zones més afectades. Tot i això també nevarà a estones de manera més feble a altres zones de la serralada, com per exemple el nord del Ripollès, de la Cerdanya i de l'Alt Urgell. La cota de neu demà al matí pujarà transitòriament fins als 900 metres, tot i que al llarg de la tarda tornarà a baixar a qualsevol cota.

A banda, també haurem d'estar pendents de la zona de l'Empordà. Demà al matí i fins al migdia poden caure alguns ruixats febles i dispersos. Com que l'ambient es mantindrà fred, la neu podria caure en zones poc habituals. La cota voltarà els 400 o 500 metres a primera hora i pujarà fins als 700 metres a partir de mig matí. Per tant, no seria estrany veure voleiar algun floc de neu a les zones més altes del Cap de Creus, a les Alberes i, fins i tot, a punts de les Gavarres. Seran fenòmens anecdòtics. També nevarà una mica als Ports per damunt dels 800 metres, tot i que no sembla que s'hagi d'acumular gaire neu.

A la resta del territori dilluns es mantindrà el cel bàsicament serè, amb algunes bandes de núvols poc importants. A les illes Balears hi haurà nuvolades i cauran alguns ruixats, sobretot al nord de Mallorca i a Menorca, amb una cota de neu que rondarà els 800 o 900 metres. Aquests xàfecs poden anar acompanyats de calabruix.

Amb tot, demà la temperatura pujarà transitòriament. No us estranyeu si a migdia veieu termòmetres marcant valors de 14 o 15ºC, sobretot a ponent, a les terres de l'Ebre i a bona part del litoral del País Valencià. A partir del vespre la temperatura caurà en picat. A partir de dimarts el fred de ple hivern serà notícia i les glaçades arribaran, també, a bona part de la costa.

El Servei Meteorològic de Catalunya manté avisos activats per ventades, neu i mala mar, tant per avui com per demà.