Méteo especial: dimecres amb risc de neu a cotes molt baixes

Avui ens espera un dia més tranquil que els anteriors, encara hi haurà restes de núvols a les comarques de la meitat est i plourà a Menorca, però en general hi haurà força estones de sol. Al migdia l'ambient serà més agradable que els últims dies, amb màximes que fins i tot s'acostaran als 15 graus en alguns punts de la costa i del prelitoral. El vent encara bufarà fort a l' Alt Empordà i a Menorca, i també es deixarà sentir amb cops de més de 50 km/h en molts punts de l' Ebre.

Demà, nou canvi de temps: s'aproparà una bossa d' aire fred a les capes altes de l'atmosfera que farà que augmentin els núvols i que les temperatures baixin clarament, sobretot a les comarques de Girona i a la Catalunya Central, on entra el migdia d'avui i el de demà hi pot haver 7 o 8 graus de diferència. Aquesta situació d'inestabilitat portarà algunes precipitacions que arribaran a caure amb una cota de neu de fins a 200 metres en punts del nord, però tot fa pensar que aquests xàfecs no seran extensos.

És probable que demà nevi en capitals de comarca com Ripoll, Puigcerdà, Olot, Solsona i Berga, i en menor mesura també a Vic. Més enllà de les capitals, en general a la Catalunya Central és on més probablement hi nevarà demà, tot i que també en punts alts d'àmbits com el Vallès i la Selva podrien caure-hi volves de neu. Difícilment la nevada superarà els 5 centímetres enlloc, però pot agafar per sobre dels 500 metres. El Meteocat té actiu un avís de situació de risc per neu en tres comarques: Berguedà, Solsonès i Osona, davant de la possibilitat que es puguin acumular més de 2 centímetres a partir dels 500 metres.

Aquesta bossa d'aire fred farà baixar les temperatures, demà al migdia farà força més fred, i dijous a primera hora molts termòmetres baixaran sota zero al Prepirineu, a la Catalunya Central i en altres comarques interiors.

Demà la neu pot arribar a cotes baixes, però la borrasca més important de la setmana ens visitarà divendres. L'últim dia de la setmana lectiva plourà a tot arreu, amb una cota de neu que en general ja se situarà per sobre dels 1.000 metres. Només en alguns punts del vessant sud del Pirineu podria nevar-hi fins a cotes baixes. Seran pluges força continuades que podrien deixar entre 5 i 10 l/m2 en molts indrets. El canvi de temps no afectaria el cap de setmana, que pinta amb més sol que núvols i menys fred.