La borrasca té les hores comptades

Al llarg de la nit i la matinada ha continuat plovent en major o menor mesura a bona part del país, tot i que en conjunt ho ha fet de forma feble o moderada. Des de la mitjanit cal destacar registres de fins a 17 litres a Roquetes, 13 a Vallirana, 11 a Molló o 10 a Cassà de la Selva i Viladrau.

Aquests són algunes acumulacions (en litres/ m2) des que es va iniciar l'episodi -dijous a darrera hora- i dos quarts de nou del matí d'aquest dissabte (font, Meteocat):

Espot (2500 m), 60

Espolla, 57

Cabanes, 55

Setcases-Ulldeter i Cadí Nord, 50

Roquetes (PN. Ports), 48

Prades, 44

Vallirana, 43

St. Salvador de Guardiola, 40

De les últimes hores cal destacar també els gruixos de neu nova a cotes mitjanes i altes del Pirineu i el Prepirineu, en alguns casos superiors als 50 cm. La cota de neu, que ahir havia de situar-se teòricament per damunt dels 1000 o 1200 metres en aquest àmbit, es va resistir a pujar de forma clara en algunes valls, i va ballar amunt i avall durant tot el dia. A la tarda es va arribar a desplomar fins a cotes de poc més de 650 metres a l'Alt Berguedà, l'Alt Urgell o a la Cerdanya, i va causar incidències especialment rellevants en vies principals com la C-16, on en alguns moments fou imprescindible l'ús de cadenes entre Berga i el Túnel del Cadí.

Aquest dissabte la situació tendirà a anar-se estabilitzant a poc a poc a causa de l'allunyament de la pertorbació mediterrània cap a l'est. Aquest matí, però, encara farà falta el paraigua a força indrets, sobretot a l'entorn de les Illes, a les comarques del nord-est, la Catalunya Nord i esporàdicament en d'altres comarques del centre i l'oest. També es mantindrà la nevada a prop de la cara nord del Pirineu.

La tramuntana guanyarà empenta a l'Empordà, al nord de Menorca i també es farà sentir el mestral al sud de Catalunya, a les Pitiüses i sobretot al País Valencià.

Les clarianes aniran a més a la tarda i l'ambient es notarà més suau que ahir. Les opcions de pluja minvaran de forma evident, malgrat que no es descarta algun darrer ruixat entre la Catalunya Central, el Pirineu Oriental i les comarques gironines.

Diumenge serà un dia clarament més estable, amb poc vent, i amb estones de ressol al matí. La tarda, en canvi, es preveu mig ennuvolada a causa de l'aproximació d'un front poc actiu. La matinada serà més freda, amb glaçades a l'interior i el nord.

540x306 Diferència entre les mínimes de dissabte a la matinada i diumenge / GFS (ARA.CAT) Diferència entre les mínimes de dissabte a la matinada i diumenge / GFS (ARA.CAT)

La setmana ens portarà també temps força tranquil gràcies a l'anticicló. Les temperatures tendiran a pujar de forma evident, sobretot les màximes.

Els mapes anuncien un possible canvi entre dijous i divendres a causa de l'arribada d'un front que faria nevar només a cotes mitjanes o altes del Pirineu.