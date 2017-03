Una borrasca potent ens podria afectar entre divendres i dissabte

Matí amb núvols baixos a la costa, que s'aniran esqueixant amb el pas de les hores. Aquest dimarts el pas d'un front deixarà alguns primers ruixats a la tarda al Pirineu, però en general el temps es mantindrà amb més sol que núvols. En punts de muntanya la temperatura començarà a baixar, però a la majoria de comarques el canvi serà poc notori.

El temps variable marcarà els dies vinents. Dimecres els ruixats seran sobretot probables a les comarques de Tarragona, i de forma més puntual també a Ponent i a la costa i al prelitoral centrals. Allà on arribi a ploure ho farà de forma bastant puntual, i només a les Terres de l'Ebre i en algunes comarques interiors de Tarragona els ruixats arribaran a ser destacables.

Dijous arribarà un altre front, una mica més actiu, però no farà ploure a tot arreu. El matí serà insegur en general, però serà sobretot a les comarques de Lleida i més concretament al Pirineu Occidental on la pluja i la neu acumularan quantitats destacables. Amb el pas de la setmana el fred s'anirà fent cada cop més present. Dijous la cota de neu ja baixarà per sota dels 1.500 metres.

La borrasca més potent de la setmana arribarà entre divendres i dissabte, i tot fa pensar que afectarà sobretot les comarques de Girona, les de Barcelona i també molts sectors de les Balears. En molts d'aquests àmbits és probable que se superin els 20 l/m2, i en algunes comarques interiors de Girona i punts del Pirineu oriental les quantitats podrien fins i tot superar els 50 l/m2. És aviat per precisar la cota de neu, però és probable que rondi entre els 1.300 i els 1.800 metres. Com més avanci el cap de setmana més disminuirà el risc de precipitacions, i en molts indrets el gruix de pluges arribarà de nit i no afectarà la majoria d'hores del cap de setmana.

Aquest canvi comportarà una baixada de temperatura, que serà contundent a la meitat oest de Catalunya, i no tan clara a la costa. A Ponent i al Pirineu els termòmetres s'enfonsaran entre 7 i 10 graus en molts casos. A la costa el vent farà augmentar la sensació de fred, però el termòmetre no baixarà segurament més de 2 o 3 graus. La mala mar també serà protagonista del canvi de temps.

540x306 Probabilitat en tant per cent que divendres se superin els 20 l/m2 Probabilitat en tant per cent que divendres se superin els 20 l/m2