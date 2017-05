La calor anirà a més fins al cap de setmana

Tot i que aquesta matinada ha sigut una mica més fresca que la d'ahir en alguns punts de les comarques de Girona i a les Balears, en general avui el dia ha començat amb temperatures més altes que les d'aquest dimarts, i al migdia també continuarà la tendència a l'alça dels termòmetres. Ahir les màximes es van enfilar fins als 33º a Alcarràs, fins als 32º a Lleida i a Vilobí d'Onyar i fins als 31º a Manresa. Avui cal esperar que els termòmetres encara pugin 1 o 2 graus més en general, una tendència a l'alça que s'allargarà fins demà. Avui farà més calor que ahir, però demà més que avui. Per demà cal esperar màximes de fins a 35º a Ponent, i força valors per sobre dels 30º a l'interior en punts del prelitoral i de la Catalunya Central.

El cap de setmana continuarem amb un ambient clarament d'estiu, tot i que els termòmetres ja començaran a recular sensiblement. La setmana que ve començarà amb una baixada més clara de la temperatura. No serà un canvi tan contundent com el del cap de setmana passat, però és possible que la primera part de la pròxima setmana les temperatures siguin entre 2 i 5 graus més baixes a la majoria de comarques.

Pel què fa a l'estat del cel poques coses canviaran a curt termini. Avui farà sol arreu i les nuvolades de tarda al Pirineu seran més inofensives que ahir. Els dies vinents augmentaran les possibilitats de ruixats de tarda al Pirineu, sobretot en el sector occidental, però continuaran fenòmens puntuals i en general predominarà el cel clar.

El cap de setmana la gran novetat serà l' aparició de bandes de núvols prims. Dissabte seran poc espessos, però diumenge podrien arribar a tapat el cel en alguns moments, sobretot a les comarques més interiors. Entre dilluns i dimarts de la setmana que ve el panorama serà més variable i insegur, amb ruixats irregulars que encara és aviat per precisar si afectaran la majoria de comarques, però que és probable que s'estenguin per indrets més enllà del Pirineu.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i demà Diferència de temperatura prevista entre avui i demà