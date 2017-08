Un altre pic de calor forta marcarà la recta final de l'agost

Els mapes del temps han estat uns quants dies fent-nos creure que alguna cosa similar al final de l'estiu s'estava aproximant, però com més ha avançat la setmana més s'han anat reduint les opcions d'uns refrescada clara abans d'acabar l'agost. Encarem un cap de setmana tant o més calorós que els últims dies, i és possible que que entre dilluns i dimarts els termòmetres s'enfilin fins als 37º o 38º graus a Ponent, i que la temperatura de sensació rondi al voltant d'aquests valors també a la costa. Lluny d'afluixar, doncs, la calor i la xafogor podrien anar a més en aquests últims dies del mes d'agost. Amb els mapes d'avui ja és poc probable que refresqui abans no comenci el setembre.

540x306 Dif. de temperatura prevista entre avui i dilluns Dif. de temperatura prevista entre avui i dilluns

Aquest divendres ha començat amb núvols baixos a l'Ebre i a Ponent, uns intervals de núvols que a estones s'aniran fent presents durant el cap de setmana, sempre més protagonistes a l'interior que a la costa. Tot i que hi hagi estones de cel enterbolit, el cap de setmana el sol predominarà bastant més que els núvols.

Aquesta tarda i vespre alguns models de previsió fan que pensar que a més a més hi haurà alguns ruixats de poca estona, que sobretot han d'aparèixer a l'extrem oest de Catalunya, en punts del prelitoral sud i a la Catalunya Central. Alguns podrien aparèixer fins i tot de nit o matinada. Res fa pensar en grans tempestes de tarda al Pirineu durant el cap de setmana, tot i que també a la serralada s'hi puguin escapar gotellades puntuals. S'entreveu un cap de setmana amb poc vent, i per tant amb una situació marítima tranquil·la i clar predomini de les banderes verdes a les platges.

Quan arribarà una refrescada o quan tornarà a ploure són preguntes difícils de respondre amb els mapes del temps d'avui. La setmana que ve començarà sense grans novetats, i en tot cas a partir de dijous que ve torna a haver-hi força incertesa, però l'arribada de pluges o la baixada de les temperatures no són tampoc l'escenari més probable en aquest moment.