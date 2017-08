Méteo especial: pic de calor forta abans del cap de setmana

Les nits de mal dormir han tornat. Aquesta matinada el termòmetre no ha baixat dels 25,1º al centre de Barcelona, i fins i tot en alguns punts de l'interior la temperatura s'ha mantingut per sobre dels 20º durant tota la nit. Per exemple a Lleida s'ha quedat en 20,6º.

La calor forta marcarà els pròxims dies. Avui la temperatura pujarà tant o més que ahir, i entre demà i sobretot divendres les màximes encara s'enfilaran de 2 a 4 graus més. Divendres els termòmetres fregaran els 40º a l'interior i se superaran els 35º fins i tot en punts del prelitoral i de la Catalunya Central.

540x306 Prob. en tant per cent que plogui en algun moment de divendres Prob. en tant per cent que plogui en algun moment de divendres

Arriba un altre pic de calor forta, però en aquest cas amb l'avantatge que serà curt. Entre divendres a la tarda i dissabte un canvi de temps farà baixar de 3 a 5 graus el termòmetre a l'interior i al Pirineu, i rebaixarà també notòriament la sensació tèrmica a la costa durant el cap de setmana. Si vindrà algun altre pic de calor forta en el que queda d'estiu és aviat per saber-ho, però en tot cas sí que queda clar en els mapes del temps que el cap de setmana i l'inici de la setmana que ve estaran marcats per unes temperatures molt més raonables.

Pel que fa a l'estat del cel, avui encara cal esperar temps una mica insegur. Fins al migdia es podrien formar ruixats curts però intensos a la costa, bàsicament entre la Selva i el Barcelonès. A la tarda el risc de ruixats de poca durada es traslladarà al Pirineu i Prepirineu, tot i que avui seran menys importants i menys extensos que els d'ahir.

Demà el temps serà més estable i assolellat en general, però divendres a la tarda cal esperar algunes tempestes puntualment fortes al Pirineu i en alguns sectors de Ponent. Dissabte aquest temps més insegur afectarà comarques més centrals, molts punts de la Catalunya Central, del prelitoral i fins i tot de la costa. Sempre seran ruixats curts, però probablement algunes tempestes descarregaran amb força, especialment al centre del dia i a la tarda. Diumenge el temps serà més assolellat i tranquil, i així començarà la setmana que ve.

540x306 Prob. en tant per cent que plogui en algun moment de dissabte Prob. en tant per cent que plogui en algun moment de dissabte