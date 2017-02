Dijous gras amb pols sahariana i pic de temperatura

Continuen arribant les primeres temperatures de més de 20 graus de l'any. Ahir s'hi va arribar en capitals de comarca com Vic, Olot i Tremp, que no registraven un migdia tan càlid des de principis de novembre. Avui continuarà aquesta tendència i les temperatures encara pujaran una mica més que ahir.

Els termòmetres tocaran sostre just abans de la baixada pronunciada. Demà, el descens ja serà de dos o tres graus respecte d'avui en moltes comarques, i dissabte s'accentuarà fins al punt que entre l'ambient d'aquest migdia i el de dissabte hi haurà més de 5 graus de diferència en molts casos. Val la pena no refiar-se de l'ambient, molt suau, dels últims dies.

De fet, tot i que entre dilluns i dimarts els termòmetres pujaran una mica, al centre de la setmana que ve l'ambient s'entreveu tan fred com el del cap de setmana, de manera que començarem el març amb força més sensació de fred que els últims dies. No serà un retorn a l'hivern de debò, però jaquetes i abrics tornaran a fer falta.

Avui el temps també estarà marcat per una massa de núvols que enterbolirà el cel en moltes comarques, sobretot al sud. Se'ns acostarà aire saharià força carregat de pols en suspensió, cosa que pot fer el cel tingui un color més tèrbol i blanquinós que de costum. La pols del Sàhara farà que la qualitat de l'aire sigui més baixa, això enmig d'una setmana en què els nivells de contaminació estan sent més alts que de costum.

Demà els núvols prims es faran més extensos, i a la tarda fins i tot cauran ruixats puntuals a la costa. Seran més probables en àmbits com la Selva, el Maresme i el Baix Empordà, però algunes gotes de fang podrien arribar a afectar altres comarques de l'est. A les Balears els xàfecs hi seran més probables i una mica més abundants.

El cap de setmana tornarà el predomini del sol a excepció de les Balears, on els intervals de núvols hi podrien persistir, sobretot dissabte. La matinada de diumenge augmentaran els núvols entre la costa central i la Costa Daurada, però si arriba a ploure en alguns d'aquests sectors seran novament poques gotes.

Demà a la tarda el vent d'entre tramuntana i mestral es deixarà sentir amb ganes a l'Ebre, a l'Empordà i a Menorca. Bufarà amb ratxes de més de 50 km/h però no tindrà continuïtat durant el cap de setmana.