Entre divendres i dissabte reapareixeran els ruixats de tarda: el temps de Setmana Santa dia a dia

Aquest dimarts no hi haurà tantes nuvolades ni ruixats de tarda com ahir, tot i que en comarques com el Ripollès i la Garrotxa encara hi descarregaran xàfecs puntuals a la tarda. Ahir les precipitacions van arribar a ser força destacables en alguns indrets. D'entre les pluges més abundants d'aquest dilluns destaquen:

Olot, 16 l/m2

Sant Llorenç Savall, 14

La Vall d'en Bas, 11

Moià, 13

La Vall de Bianya, 9

Viladrau, 5

Caldes de Montbui, 3

La jornada ha començat amb temperatures força més altes que ahir, a causa sobretot de la mica de vent de Ponent que ha bufat aquesta nit. Aquest migdia l'ambient també serà més càlid que a la Costa Daurada , però en canvi en força comarques de Girona i de Barcelona la temperatura fins i tot recularà una mica.

Demà al matí farà una mica més fresca, però al migdia els termòmetres marcaran valors molt similars als d'avui. Entre dijous i divendres una massa d'aire més càlid dispararà la temperatura a Ponent i a les Terres de l'Ebre , on alguns termòmetres podrien arribar fins als 30º. Com més al nord i més a l'est menys es notarà aquest canvi de temperatura.

Fem un repàs a la previsió dia per dia:

Dimecres

Cel serà arreu. La temperatura s'assemblarà molt a la d'aquest cap de setmana, o en tot cas en algunes comarques de Girona i de Barcelona hi haurà un o dos graus menys que els últims dies. Canvis poc notoris. No hi haurà ruixats de tarda al Pirineu.

Dijous

Dia de sol, tot i que en aquest cas a la tarda sí que descarregaran xàfecs puntuals al Pirineu. L'acostament pel sud d'una massa d'aire més càlid farà que la temperatura es dispari per sobre dels 25 graus a Ponent a les Terres de l'Ebre i al País Valencià. Probablement serà el dia més càlid de la Setmana Santa.

Divendres

Els ruixats de tarda es faran més extensos i més abundants, afectaran sobretot el Pirineu, els Ports, i altres sectors de l'interior del País Valencià, però de forma més puntual també arribaran a aparèixer al Prepirineu, en punts de la Catalunya Central i en comarques interiors de Girona. A Ponent i al sud farà calor, temperatura sense grans canvis a la resta.

Dissabte

Dissabte a la tarda es repetiran els ruixats i tronades al Pirineu i al voltant dels Ports, xàfecs de que de forma més puntual és probable que també afectin el Prepirineu, la Catalunya Central i algunes comarques de Girona. Moltes de sol en general, i temperatures molt similars a les dels últims dies.

Diumenge/dilluns

La previsió per diumenge i dilluns queda encara molt lluny, però l'escenari més probable a dia d'avui és que torni a baixar el risc de xàfecs de tarda, és a dir, que el sol predomini amb ben pocs núvols. Tot i que no hi haurà canvis bruscos de temperatura, entre diumenge i dilluns el termòmetre podria marcar els valors més baixos de la setmana en força comarques.