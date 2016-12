La méteo en 1 minut: Hivern autèntic a la vista

Aquest dimecres ha començat amb un ambient marcadament més fred que els últims dies en moltes comarques de l'est i també de la Catalunya Central, tant és així que la temperatura ha baixat sota zero fins i tot en alguns punts de la Costa Brava. D'entre les temperatures mínimes més baixes d'avui destaquen:

El Pont de Suert, -6º

Cervera, -5º

Prades, -4º

Sant Pau de Segúries, -4º

Sort, -4º

Tremp, -4º

Puigcerdà, -4º

Guardiola de Berguedà, -4º

Girona, -3º

Vic, -3º

La Seu d'Urgell, -3º

Artés, -3º

Olot, -2º

Sant Pere Pescador, -1º

Sant Sadurní d'Anoia, 0º

La Bisbal d'Empordà, 0º

Es dóna la circumstància que la mínima de -5º de Cervera d'avui és la més baixa al municipi des del febrer de l'any passat. Al migdia també es notarà aquest descens, sobretot a les comarques de Girona, on en alguns casos el termòmetre arribarà a marcar 3 o 4 graus menys que ahir. A cotes altes, en canvi, l'ambient serà encara més suau per l'època que els últims dies. El sol predominarà a Catalunya, encara amb boires persistents a la Depressió Central. Avui hi haurà força núvols a les Balears i al sud del País Valencià.

De cara als pròxims dies el que crida més l'atenció en els mapes del temps és una possible entrada d'aire fred important de cara a l'inici de la setmana que ve. Encara hi ha molta incertesa en aquest pronòstic, però les sortides principals d'alguns models dibuixen aquesta situació de ple hivern en què el vent de nord podria ser fort i les matinades de dimecres i dijous el termòmetre podria baixar sota zero gairebé a totes les comarques. Un escenari que fins i tot podria portar nevades puntuals a cotes molt baixes.

A més curt termini el temps estarà marcat pel domini del sol i de les boires, no només avui i demà, sinó també durant el cap de setmana de Cap d'Any. Aquest cap de setmana el fred ja serà més destacable que els últims dies, especialment al Pirineu i Prepirineu, on les temperatures diürnes baixaran ben bé uns 5 graus.