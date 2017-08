Una evidència més de l'escalfament global: el 2016, el més càlid en 137 anys

No ens ve de nou parlar d'una realitat com és la de l'escalfament del planeta, com a conseqüència del canvi climàtic. Un escalfament global que s'ha accentuat en aquests primers anys del segle XXI i, més clarament, durant els tres últims.

L'informe internacional de l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica (NOAA) fa evident aquest escalfament i confirma que el 2016 va ser, per tercer cop consecutiu, rècord amb dades de temperatura global superficial i emissions de gasos d'efecte hivernacle, entre d'altres. Aquesta excepcionalitat es deu, principalment, a la influència conjunta de l'escalfament global a llarg termini i per un augment de la intensitat del fenomen del Niño a principis d'any.

Rècord en emissions de gasos d'efecte hivernacle

Un augment de la concentració dels gasos d'efecte hivernacle, inclosos el diòxid de carboni (CO2), el metà i l'òxid de nitrogen, va suposar els valors màxims que s'havien registrat mai.

La concentració atmosfèrica mitjana anual de CO2 a escala global va ser de 402,9 parts per milió (ppm), que supera els 400 ppm per primera vegada en el registre modern de la mesura atmosfèrica. Un valor de 3,5 ppm més elevat respecte al 2015, que és l'increment anual més gran observat en 58 anys.

Rècord de temperatura global de la superfície terrestre i marina

Degut a la intensitat del Niño, la temperatura de la superfície terrestre va seguir la tendència a l'alça dels anys precedents i va sobrepassar, finalment, els registres rècord del 2015.

La temperatura superficial dels mars i oceans del planeta també va batre rècords el 2016: la tendència més recent de la temperatura global de la superfície del mar per al segle actual (2000-2016) de +1,62 °C per segle és molt més gran que la tendència d'escalfament a llarg termini (1950-2016) de +1 °C per segle.

El nivell del mar assoleix un nou rècord: 82 mm en un any

Aquesta dada corrobora que el 2016 va ser el sisè any consecutiu en què el nivell mundial del mar ha augmentat respecte a l'any anterior. Durant les últimes dues dècades, el nivell del mar s'ha incrementat una mitjana de 3,4 mm anuals, amb els màxims d'augment a l'oceà Pacífic i Índic.

Més fenòmens meteorològics extrems

Un augment de la irregularitat en les precipitacions va provocar nombroses inundacions en moltes àrees del planeta, especialment al sud-est asiàtic, a causa del fenomen del Niño. Al mateix temps, al voltant d'un 12% del món vivia en unes condicions de sequera greu. Al nord-est del Brasil es va viure la sequera més prolongada dels últims cinc anys.