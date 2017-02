Un final de febrer bastant primaveral deixarà l'hivern molt tocat

Hem encetat jornada amb molts menys núvols baixos que ahir a la Catalunya Central i a Ponent. Això ha afavorit que el dia comencés amb entre 3 i 4 graus menys que ahir en ciutats com Vic i Manresa, però en general les temperatures han variat poc. Aquest migdia la temperatura seguirà la seva tendència a l'alça, i molts termòmetres s'enfilaran per sobre dels 15 graus.

Els dies vinents els termòmetres faran algunes pujades i baixades, però sempre ens mantindrem amb valors per sobre del que tocaria. Al voltant de dijous l'ambient serà encara una mica més suau, començarem el cap de setmana amb una baixada d'un o dos graus en molts casos, i diumenge i dilluns podríem tenir l'ambient més primaveral fins ara d'aquest febrer.

Per tant tancarem el mes amb un ambient més de primavera que no pas d'hivern, això és bastant segur. Si l'hivern torna a treure les urpes haurà de ser amb fred tardà, de març, però això és massa aviat per poder entreveure-ho amb fiabilitat.

L'estat del cel tampoc variarà gaire, demà arribaran bandes de núvols prims que enterboliran el cel però no l'arribaran a tapar. La nit de dijous a divendres un front una mica més actiu podria deixar algunes gotes al Pirineu Occidental i sobretot a les Balears, poca cosa en tot cas. Divendres la tramuntana i el mestral es tornaran a deixar sentir a l'Empordà i a l'Ebre. Als matins es podran anar formant alguns núvols baixos i boires a l'interior, en general poc importants.

El cap de setmana pinta amb molt més sol que núvols i només a partir de dimarts que ve els mapes del temps entreveuen més possibilitats de pluja.