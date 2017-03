Les flors rosades dels presseguers tenyeixen el Pla de Lleida

Els presseguers són un dels fruiters més cultivats a Catalunya, juntament amb les nectarines. Es tracta d'un arbre nadiu del continent asiàtic -de la part central de la Xina- que fou introduït a Europa pels perses i posteriorment els romans. Actualment és un dels fruiters més difós a nivell mundial.

A Catalunya l'any 2014 la superfície destinada al cultiu de préssecs i nectarines suposava e l 43% de total de la destinada a fruiters de fruita fresca exceptuant-ne els cítrics. Un 83% d'aquesta superfície de presseguers i nectarines s'emplaçava a les comarques de Lleida.

El presseguer -a diferència de l'ametller que requereix poques hores de fred per florir- necessita baixes temperatures al llarg de l'hivern. Solen fer-li falta d'entre 400 i 800 hores de fred, es a dir, hores en què el fruiter es trobi per sota d'uns 7ºC. El nombre d'hores és diferent per a cada varietat.

Malgrat la gran quantitat de varietats diferents existents de presseguer, algunes més primerenques que d'altres, aquests dies la seva floració predomina de forma més que evident a la Terra Ferma i a molts sectors del territori. Les flors es mantindran als arbres només uns quants dies més.