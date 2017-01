El fred ha arribat per quedar-s'hi

L'aire fred va començar a entrar ahir per les zones més elevades. Això va fer que a les planes i a la costa no es notés gaire la baixada de la temperatura, mentre que als cims del Pirineu ja hi va haver registres de -10ºC a -15ºC en general i fins a -21ºC a la Pica d'Estats. Però al llarg de la nit i la matinada el fred ha acabat arribant arreu. La temperatura ha baixat entre 4 i 10ºC respecte a la que teníem ahir a primeres hores i les glaçades s'han estès per bona part de l'interior. Fins i tot han arribat, de manera feble, a alguns punts de la costa.

Tot i el fred ens espera una jornada dominada pel cel serè a bona part del territori. A les illes Balears hi haurà més nuvolades i cauran alguns ruixats, i durant la tarda apareixerà algun núvol al voltant del Montseny. Ara bé, el temps més mogut el trobarem a la cara nord del Pirineu. Bàsicament a la Val d'Aran, zones altes del Pallars Sobirà, de l'Alta Ribagorça, al nord d'Andorra, a l'Alta Cerdanya i al Vallespir hi haurà molts núvols i anirà nevant feblement durant bona part del dia.

La temperatura màxima baixarà clarament. En general la majoria de valors es mouran entre els 5 i els 10ºC. Només a prop del litoral hi haurà registres que voltaran els 12 o 14ºC a tot estirar. Per tant, serà un dia de ple hivern, per abrigar-se i de valent.

El vent de tramuntana continuarà bufant als cims del Pirineu i al nord de l'Alt Empordà. No s'arribarà a cops tan forts com els 155 km/h d'ahir de Portbou, però sovintejaran les ràfegues de més de 90 km/h, tal i com ho adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya. El mestral també bufarà amb ganes a les Terres de l'Ebre, sud del Camp de Tarragona i a bona part de Castelló, tot i que durant les hores centrals del dia no serà tan destacable. A la resta el vent es deixarà sentir amb cops de més de 40 km/h.

Demà la situació es mantindrà força semblant a la d'avui. Continuarà nevant de manera feble al vessant nord del Pirineu, amb alguna volva a la resta de la serralada. En general serà un diumenge assolellat tot i alguns núvols alts i mitjans. La temperatura encara baixarà una mica més i el vent tendirà a reforçar-se a bona part del país.

Els últims mapes del temps confirmen l' entrada d'aire encara més fred a partir de dilluns i dimarts. Això sí, en general serà una massa d'aire més aviat seca, de manera que de precipitacions fora del vessant nord del Pirineu no se n'esperen gaires. On tenen més números per veure nevar és a les illes Balears. Tot i això, encara queden força dies i els mapes poden canviar.