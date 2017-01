El fred és el protagonista del dia de Reis

Si heu demanat bufandes, guants o jerseis ben gruixuts als Reis, ben segur que avui els estrenareu. L'ambient és molt fred arreu del país. Pocs indrets de l'interior han quedat per sobre dels zero graus, però és que fins i tot a la mateixa línia de la costa ha arribat alguna tímida glaçada. La medalla d'or se l'endú Das (Cerdanya), on s'ha arribat a baixar fins als -13 ºC. Fora del Pirineu, la temperatura mínima s'ha mogut entre els 5 ºC i els -1 ºC al Litoral, entre els 1 ºC i els -7 ºC al Prelitoral i entre els -2 ºC i els -10 ºC a la resta del país.

El dia vindrà marcat, de nou, per l'anticicló. El seu centre es troba a Alemanya, però de totes maneres ens trobem dins el seu radi d'acció. Així doncs, avui serà una jornada de sol arreu. Els bancs de boira que afecten punts del pla de Lleida es dissiparan al llarg del matí. Això permetrà que la temperatura pugui pujar a tota aquesta zona. En canvi, a la resta, al migdia l'ambient serà una mica més fred. En general, la màxima es mourà entre els 6 i els 11 ºC, tot i que a la franja litoral serà una mica més alta.

La tramuntana encara bufarà amb ganes al nord de l'Empordà i als cims del Pirineu fins a mig matí. Els cops poden superar amb facilitat els 40 o 50 km/h. A partir de llavors perdrà força ràpidament. Això farà que la mar estigui alterada al nord de la Costa Brava, amb onades que poden superar els 2 metres i mig d'altura, tal com ho adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya.

Demà el temps es mantindrà sense canvis. L'única diferència respecte d'avui és que ens aniran creuant bandes de núvols alts que, en alguns moments, poden deixar el cel enteranyinat. Sembla que no serà fins dimarts que arribarà un petit canvi de temps. Els mapes d'aquest matí mantenen la possibilitat que arribi un front poc actiu que podria deixar alguna nevada feble al Pirineu occidental.