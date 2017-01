La méteo en 1 minut: cap de setmana de Reis amb més fred i vent

Aquest matí s'han repetit les temperatures sota zero en moltes comarques, però en general l'ambient ha estat una mica menys gèlid que en matins anteriors. El front d'ahir al vespre ja és lluny, i avui el sol i la boira continuaran marcant el temps. Al migdia les temperatures no seran gaire diferents dels dies anteriors, només pujaran de forma clara a les Terres de l'Ebre i en punts del País Valencià.

Demà i demà passat els termòmetres es mantindran, o fins i tot pujaran, però amb l' arribada dels Reis vindrà també una entrada de tramuntana que farà augmentar el fred durant el cap de setmana, sobretot a les cotes altes del Pirineu, però també en moltes comarques de la costa i del prelitoral. El cap de setmana fàcilment hi haurà entre 2 i 3 graus menys que avui en moltes comarques, fet que pot comportar que en alguns indrets es registrin les temperatures més baixes de l'hivern fins ara.

Aquest canvi de temps anirà acompanyat de vent: el mestral demà es deixarà sentir moderat a l'Ebre i dijous la tramuntana bufarà amb cops de més de 50 km/h a l'Empordà. El dia 5 el vent serà més protagonista al matí que a la tarda, però en alguns punts de la Costa Brava encara bufarà de forma destacable quan arribin ses majestats. Lluny d'aquests sectors, poc es notarà l'entrada d'aquest vent de nord.

Les pluges i nevades continuen ben lluny i està gairebé descartat que plogui en cap moment d'aquesta setmana; sembla que caldrà esperar com a mínim a dimarts o dimecres de la setmana que ve per veure alguns canvis. Demà el vent aixecarà bona part de la boira instal·lada a la vall de l'Ebre, i, de fet, entre avui i dijous ja hi haurà algunes estones de sol en comarques on fa dies que no es veu. No sembla, però, que hagi de ser un canvi que duri gaire i el cap de setmana tornarem a l'estacament.