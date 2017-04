El pas d'un front dimarts provocarà un dels pocs canvis de temps de la setmana

Aquest dilluns ha començat amb restes de núvols en comarques com el Maresme, la Selva, i el Vallès Oriental, també a Mallorca i a Menorca, però en general avui serà un dia predominat pel sol. A la tarda creixeran nuvolades en àmbits com el Ripollès, la Garrotxa i la Cerdanya, que només de forma molt aïllada provocaran algun ruixat. Al migdia la temperatura pujarà més que ahir, moltes màximes fregaran els 20 graus tot i que l'ambient no serà tant de màniga curta com en alguns migdies de la setmana passada.

Demà el pas d'un front farà que a la tarda augmentin els intervals de núvols, i fins i tot descarregaran ruixats puntuals en punts del Pirineu Oriental i en altres comarques interiors de Girona i de la Catalunya Central. Ruixats de poca estona que sobretot afectaran comarques com el Ripollès i la Garrotxa, però que també podrien fer ploure puntualment al voltant de Girona o en sectors d'Osona, del Berguedà o del Solsonès.

Dimecres a la tarda també creixeran nuvolades en molts sectors del prelitoral, a partir del migdia el temps serà insegur encara en més indrets que dimarts, però els ruixats que arribin a aparèixer seran sempre gotellades de poca estona, concentrades sobretot en sectors de muntanya. A partir de dijous les nuvolades aniran desapareixent i la segona part de la setmana el sol predominarà sense interrupcions.

La temperatura es mantindrà en valors clarament primaverals, matins poc freds i migdies amb moltes temperatures al voltant dels 20 graus. Res fa pensar que el termòmetre hagi de baixar durant la setmana, el més probable de fet és que l'ambient sigui més càlid a partir de dijous i de cara al cap de setmana. El mestral encara es deixarà sentir puntualment entre avui i demà a l'Ebre, i dijous la tramuntana guanyarà també protagonisme a l'Empordà, però en cap cas bufaran amb ratxes fortes.