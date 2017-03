El front de pluja, neu i fortes ventades s'allunya

Pluja general

La pluja ha regat tot el territori sense excepció i en alguns sectors ho ha fet de forma abundant. Aquests són alguns dels registres acumulats (litres per metre quadrat) des d'ahir a darrera hora la tarda, moment en el qual va iniciar-se l'episodi de precipitació (font: Meteocat, Aemet, Meteoclimatic):

Neu a cotes baixes

L'arribada d'aire fred en altura ha facilitat el desplomament gradual de la temperatura al llarg de la nit. De matinada la pluja s'ha convertit en neu a cotes relativament baixes, sobretot a l'altiplà Central, a l'interior del Camp de Tarragona i sectors del prelitoral central, on la neu ha acabat agafant a cotes d'entre 600 i 800 metres. Al Pirineu ho ha fet a l'entorn dels 1000 o 1100 m.

La neu ha enfarinat Prades, ha acumulat 5 cm a Das i a la Llacuna (cota 800 m), ha deixat 3 cm a Santa Coloma de Queralt, i fins i tot ha arribat a enfarinar lleument el Monestir de Montserrat. També s'ha vist nevar en sectors de l'Altiplà Central com Calaf o Belltall.

En zones altes del prelitoral tarragoní s'hi han acumulat més de 10 cm i al Pirineu i el Prepirineu -a cotes mitjanes i altes- gruixos d'entre 20 i 40 cm de mitjana.

La ventada, de mestral i ponent també ha estat notable i s'ha fet sentir arreu al llarg de la nit i la matinada. D'entre les ratxes més notables cal destacar 135 km/h a l'Albiol, 118 a la Riba, 108 a Montserrat (St.Dimes), 104 a Malgrat de Mar, 100 a l'Hospitalet de l'Infant, 90 a Tortosa, 85 a Palafrugell o 70 km/h a l'Observatori Fabra de Barcelona.

Avisos de perill vigents

Protecció Civil mantenia activades aquest matí, tant la prealerta del pla Procicat a causa de les fortes ventades, com la del pla Neucat a causa de la possibilitat de neu a cotes baixes. El Servei Meteorològic de Catalunya també manté vigents avisos de perill a causa de la neu, el vent i la mala mar al llarg de les pròximes hores.

Nevant en alguns punts prelitoral sud però sense incidències. Mossos confirma que no hi ha cap via tallada per neu #protecciocivil #neucat