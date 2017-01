El matí més gèlid dels últims 5 anys

El fet que el vent hagi parat a la majoria de comarques ha permès que aquesta nit l'aire fred s'hagi ja encaixonat, i així han començat a arribar les temperatures molt baixes a la majoria de comarques. En molts indrets aquesta nit s'ha baixat dels -5º, i com sol passar en aquests casos la dada més espectacular és la de Das, a la Cerdanya, on l'acumulació de neu afegeix un extra de fred que ha fet caure el termòmetre fins als -21,6º aquest matí, una temperatura que segons el Meteocat s'ha quedat només a un grau del seu rècord històric de -22,6º, registrat el dia de Nadal 2001.

Més enllà de Das, d'entre les mínimes més baixes d'aquest matí destaquen:

Puigcerdà, -15º

Viella, -12º

Guardiola de Berguedà, -11º

Artesa de Segre, -10º

Tremp, -10º

Ripoll, -9º

Mollerussa, -9º

Olot, -8º

Cervera, -8º

Lleida, -8º

Girona, -8º

Vic, -8º

Manresa, -7º

L'Espluga de Francolí,-5º

Sabadell (Parc Agrari), -5º

Banyoles -5º

Reus (aeroport), -5

Igualada, -5º

Falset, -5º

Vinebre, -5º

Malgrat de Mar, -4º

Tarragona, -2º

Valls, -2º

Barcelona (Raval), 3º

Barcelona (Zona Universitària), 0º

Si busquem precedents en molts casos cal anar fins a l'any 2012, per exemple, a l'aeroport de Reus, no hi havia hagut una mínima de -5º o menys, des del 13 de desembre del 2012, dia en què es va baixar fins als -6º. A Cervera no hi havia hagut uns -8º des del 2012, a Guardiola de Berguedà tampoc s'havia baixat des dels -11º des de l'any 2012, a Tarragona els -2 tampoc s'havien assolit en els últims 5 anys.

La pròxima nit serà tant o més freda que aquestA en moltes comarques interiors i del Pirineu, però en canvi els termòmetres començaran a pujar una mica a la costa, per efecte del vent. Un vent agregalat que, tot i que faci pujar la temperatura, mantindrà la sensació de fred molt baixa.