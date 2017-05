Els migdies de màniga curta marcaran el temps del cap de setmana

Matí de boira i humitat alta en moltes comarques de la costa, del prelitoral i de la Catalunya Central. En aquest sector aquest matí ha fet més fresca que ahir, però en canvi a l'interior les temperatures han començat a pujar. Aquest migdia farà força més calor que ahir, sobretot en algunes comarques de Girona, on la màxima avui s'arribarà a situar 6 o 7 graus per sobre de la d'ahir. Molts termòmetres ja superaran els 20 graus, però serà sobretot a Ponent on farà més calor.

En general avui serà un dia amb pocs núvols, però a partir del migdia reapareixeran els xàfecs. Aquesta tarda els ruixats quedaran concentrats bàsicament en punts del Pirineu, tot i que de forma aïllada algun dels ruixats que es formin a la serralada arribaran a la Garrotxa o a l' Alt Empordà.

Del temps dels dies vinents el més destacable serà la pujada contundent de les temperatures. Demà les màximes ja s'acostaran als 30 graus a Ponent, mentre que dissabte serà quan els termòmetres s'enfilaran més a prop de mar. Divendres o dissabte, en molts indrets s'arribarà fins als 25 graus en aquest inici del cap de setmana, fet que suposarà un canvi molt evident respecte de l'ambient dels últims dies. A partir de diumenge la temperatura es moderarà, però ens instal·larem un graó per sobre dels valors que teníem fins ara.

Entre demà i demà a la nit el pas d'una pertorbació poc activa farà augmentar els núvols en moltes comarques, ens creurà de sud-oest cap a nord-est però no deixarà pluja a tot arreu. Els ruixats més probables es produiran la nit de divendres a dissabte, en forma de gotellades en molts indrets, tot i que al Pirineu Occidental podrien arribar a ser una mica abundants. També demà al matí s'escaparan xàfecs a l'Ebre i en algunes altres comarques de Tarragona.

Tot plegat no evitarà que bona part del cap de setmana estigui bàsicament predominat pel sol, i només al Pirineu Occidental dissabte a la tarda es podrien repetir algunes gotellades. A partir de la segona meitat de la setmana que ve podrien reaparèixer alguns xàfecs en punts de muntanya, però en general és poc probable que torni a ploure a 7 dies vista.