Molts núvols i alguns ruixats durant el cap de setmana

El centre de la pertorbació, que aquesta matinada es trobava a mig camí entre Madeira i la península Ibèrica, s'anirà acostant cap a nosaltres al llarg del cap de setmana. Això farà que tinguem força núvols i algunes precipitacions, tot i que la tongada de pluja general no arribarà fins dilluns.

Per tant, ens espera un dissabte força rúfol, tot i que fins a migdia hi haurà algunes clarianes sobretot al Pirineu i, especialment, al sector més occidental. A partir de llavors arribaran ruixats febles que durant la tarda podran afectar a qualsevol comarca, tot i que creiem que no acabarà plovent arreu. Les zones on tenen més números són els Ports, les comarques de Girona i el vessant sud del Pirineu i del Prepirineu. La cota de neu rondarà els 1400 metres.

Al País Valencià i a les illes Balears el temps serà força semblant al del Principat. Hi haurà molts núvols durant tot el dia i cauran ruixats febles i dispersos, amb una cota de neu que voltarà els 1400 o 1500 metres a l'interior del País Valencià.

La temperatura màxima serà força semblant a la d'ahir i, de fet, durant els propers dies variarà ben poc. El que notarem serà una clara pujada de la mínima de cara a la propera matinada. Gairebé no glaçarà enlloc. Els valors negatius es concentraran a les zones altes del Pirineu i del Prepirineu.

Demà tindrem una mica de treva i s'obriran clarianes. Tot i això no us en refieu, ja que durant el dia aniran caient alguns ruixats a qualsevol punt, més probables al litoral, al prelitoral i a les comarques gironines. Però el més destacable serà el reforçament del vent de llevant a prop de la costa i, sobretot, a les zones elevades del prelitoral sud i del Pirineu i el Prepirineu.

Segons els últims mapes, i confirmant el que ja deien ahir, dilluns serà un dia passat per aigua. Entre mig matí i el vespre ens creuarà la part més activa de la baixa que ens poratarà pluges (i nevades per sobre els 1500 metres) a tot arreu.