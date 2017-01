El fort vent obrirà avui la porta a la part més intensa de la fredorada

Encetem setmana amb temperatures més altes que ahir, tant aquest matí com al migdia avui molts termòmetres marcaran dos o tres graus més que el cap de setmana. Avui la tramuntana serà novament forta a la serralada, en moltes comarques del nord, a l'Ebre i també a les Balears i al País Valencià. Les ratxes superaran els 50 km/h en molts casos, i arribaran als 100 km/h en punts de l' Alt Empordà i als cims del Pirineu. El vent serà especialment fort a última hora de la tarda i de cara al vespre.

Avui continuarà nevant amb ganes al Pirineu després d'un cap de setmana en què han caigut gruixos de més de 70 cm de neu en indrets del Pirineu Occidental com Certascan (cota 2.400) i el Lac Redon (cota 2.250), i en general al nord de la serralada la neu ha acumulat gruixos d'entre 20 i 50 cm. Avui també podria haver-hi ruixats de neu puntuals en diverses comarques de Girona, amb una cota de neu que no serà més alta de 500 metres. Lluny del Pirineu seran fenòmens més aviat puntuals. Protecció Civil ha decidit aquest matí mantenir activada l’alerta del pla Neucat, per les nevades abundants que s’han produït al Pirineu i Prepirineu i la possibilitat d’algunes nevades locals a les comarques de Girona.

El fort vent farà entrar una massa d'aire molt fred que ens portarà les temperatures més baixes d'aquest episodi de cara a demà i dimecres. Demà al migdia molts termòmetres no passaran dels 5 graus, i a primera hora glaçarà fins i tot a la costa. Les temperatures matinals més baixes no arribaran fins dimecres, o fins i tot dijous, en algun cas. Aquestes són algunes de les mínimes previstes de cara a dimecres a primera hora.

540x306 Temperatures mínimes previstes per dimecres a primera hora Temperatures mínimes previstes per dimecres a primera hora

Demà el vent anirà perdent força, però els dies vinents no acabarà de desaparèixer. La tramuntana augmentarà clarament la sensació de fred allà on bufi amb més ganes.

El fred que arribarà demà i dimecres no portarà nevades, però cap al final de la setmana cal esperar una borrasca i un gir dels vents que ens portarà algunes pluges i nevades. Per ara els models fan pensar que serà al País Valencià i a les Balears on aquesta borrasca hi deixarà pluges i nevades més abundants, però de cara a divendres també és possible que en algunes comarques de Girona i punts de l'Ebre rebin quantitats importants de pluja. Tot i que aquest aire humit serà més càlid, en les primeres hores de precipitació podria nevar a cotes molt baixes, fins i tot per sota dels 500 metres. Tot això caldrà intentar-ho precisar en dies vinents. Hi ha molta incertesa també encara sobre el temps del cap de setmana, que ens podria portar alguns nous ruixats.