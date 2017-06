El pic de la calorada no arribarà fins dimecres

Aquest diumenge els termòmetres ja es van enfilar fins a valors molt poc habituals per ser una primera quinzena del mes de juny. Màximes que abans del quinze de juny només s'han produït depenent de l'observatori en anys com el 1981, el 2003 i el 2014. Aquesta nit algunes mínimes han estat extraordinàriament altes, sobretot en indrets una mica elevats. Pere exemple a Montserrat no s'ha baixat dels 22º en tota la nit, i al Tibidabo la mínima s'ha quedat el 24º. La manca de renovació de l'aire provoca aquesta inversió tèrmica, i és un clar indicador que la contaminació aquestes pròximes hores serà alta.

En general aquest migdia no farà tanta calor com ahir, temperatures màximes un o dos graus més baixes en molts casos. La diferència no serà evident, i la sensació de calor i de xafogor continuaran sent molt marcades. Tot fa pensar que a la majoria de comarques les temperatures més altes de l'episodi encara no han arribar, entre demà i sobretot dimecres els termòmetres es tornaran a enfilar una mica més i probablement en molts casos se superaran les màximes d'ahir. Temperatures que fregaran els 40º a Ponent i que s'enfilaran fins als 35º en diferents indrets del prelitora. A partir de divendres cal esperar una normalització de la temperatura, no una baixada contundent, però sí un descens d'entre 3 i 5 graus que tornarà els termòmetres a valors més normals per a l'època.

Pel què fa a l'estat del cel les novetats seran escasses els dies vinents, el sol predominarà i només de forma aïllada arribaran a descarregar ruixats de tarda al Pirineu. De cara a dijous aquest possibilitat de xàfecs puntuals a partir del migdia s'estendrà cap als Ports i a l'interior del País Valencià en general, però aquest petit canvi seria més una anècdota que l'inici d'una nova tendència. S'entreveu difícil que abans de Sant Joan arribin noves pluges.