A les portes d'un Sant Jordi 'de luxe' pel que fa al temps

La matinada ha tornat a ser freda, per bé que en alguns sectors ja no tant com ahir o abans d'ahir. Les glaçades -febles- han tornat a fer acte de presència a les valls pirinenques i, malauradament encara, en alguna raconada de l'interior. Aquestes són algunes de les temepratures mínimes més baixes d'avui (dades: Meteocat, Meteoclimatic):

Das, Pica d'Estats: -4

Guardiola de Berguedà, Vilobí d'Onyar, Núria, Prades: -2ºC

El Pont de Suert, Puigcerdà, Bagà, Cardona, Barruera, la Guixa: -1ºC

Òdena, St.Salvador de Guardiola, les Borges Blanques, Seròs, Fornells S.: 0ºC

Vilanova del Vallès, 1ºC

Dissabte continuarà sent un dia radiant, tot i la presència d'alguns núvols prims a darrera hora. Les màximes repuntaran entre 1 i 3 graus i al migdia superaran els 20ºC a força sectors de l'interior, al pla de Girona, la plana empordanesa i sobretot a Ponent.

A la costa les temperatures es mantindran a ratlla, per sota dels 20ºC, i el vent de gabí - que bufarà moderat a partir del migdia a la Costa Central i la Costa Brava- accentuarà la sensació de frescor.

Jornada enterbolida al País Valencià a causa de l'arribada de capes de núvols prims al llarg del dia, i sol a les Balears amb temperatures, en ambdós sectors, encara per sota les habituals.

Sant Jordi es preveu que enguany sigui una jornada assolellada, tot i el pas de núvols alts i mitgencs que enterboliran lleugerament el cel. Les temperatures continuaran guanyant posicions, tant les mínimes com les màximes, i al migdia voltaran els 20ºC a bona part del territori; també a prop del mar. Tarda més variable al Pirineu, on no s'hi descarta algun xàfec de poca estona, sobretot en sectors com el Principat d'Andorra, la Vall d'Aran o l'extrem nord del Pallars Sobirà o la Vall Fosca.

540x306 Probabilitat que plogui una mica el dia de Sant Jordi / GFS (ARA.CAT) Probabilitat que plogui una mica el dia de Sant Jordi / GFS (ARA.CAT)

La setmana començarà encara amb una mica més de bonança i predomini del sol, o el ressol. Tarda insegura al Pirineu, on s'hi escaparan de nou xàfecs breus.

Dimarts estarem pendents de l'arribada d'un canvi de temps, que arribarà de la mà d'un front i d'un embossament d'aire fred en altura. De cara a la tarda avançaran amb decisió xàfecs i tronades des de l'interior i, a darrera hora, abraçaran pràcticament la totalitat del territori. Els xàfecs minvaran dimecres de bon matí, per bé que podran tornar a reaparèixer a la tarda cap al nord.

540x306 Mapa de precipitació previst per dimarts / GFS (ARA.CAT) Mapa de precipitació previst per dimarts / GFS (ARA.CAT)

El canvi de temps obrirà les portes a vents de tramuntana i mestral que s'encarregaran de fer baixar, de forma brusca, les temperatures. La segona part de setmana vinent s'entreveu, de nou, amb un ambient més propi de finals d'hivern.