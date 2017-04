La previsió i tres consells sobre el temps de Setmana Santa

Ni núvols ni bancs de boira fan acte de presència aquest matí, en una jornada que ha començat amb més fred que les anteriors al Pirineu i en moltes comarques de Girona, també a l'Ebre. D'entre les temperatures més baixes d'aquest matí destaquen:

Das, -4º

El Pont de Suert, -2º

Puigcerdà, -1º

Guardiola de Berguedà, -1º

Prades, -1º

Sort, 0º

Ripoll, 1º

Vielha, 1º

Vic, 2º

Olot, 2º

Girona, 2º

Aquest migdia la temperatura es quedarà més curta que ahir a la costa, un parell de graus menys en molts casos. A l'interior no variarà gaire, i al Pirineu tendirà a pujar, sobretot a cotes altes. En general en els pròxims set dies no hi haurà canvis bruscos de temperatura, però sí algunes petites variacions. Entre dilluns i dimarts l'ambient serà és càlid, un o dos graus en molts casos, i en canvi al centre de la setmana la temperatura recularà aquests un o dos graus de més.

L'única novetat del temps del cap de setmana serà que a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que arribaran a deixar xàfecs puntuals en algun cas. No seran ruixats i tornades extensos a la serralada, sinó més aviat puntuals. A la resta, el sol continuarà sent dominant.

Tampoc hi haurà canvis destacables durant la primera part de la Setmana Santa, els mapes del temps entreveuen molt poc probable que arribin pluges com a mínim fins divendres de la setmana que ve, i fins i tot al Pirineu les nuvolades i els ruixats de tarda seran escassos.

Cap dia sembla clarament millor o pitjor que un altre per fer activitats a l'aire lliure. Només dilluns el pas d'un front podria provocar més ruixats de tarda, ja no només al Pirineu, sinó també al Prepirineu i en punts de la Catalunya Central.

És aviat per precisar el temps dels quatre dies festius de Setmana Santa, tot i que és difícil que hi hagi canvis molt importants. En tot cas ens podríem trobar amb un temps una mica més variable i canviant, però això no quedarà clar fins que no passin alguns dies més.

Tres consells

Protegiu-vos del sol. Aquest any, Setmana Santa cau tard, i és un període en què s'acostumen a passar moltes hores a l'aire lliure. El sol de la setmana que ve cremarà tant com el de la primera setmana de setembre, tant si opteu per la platja com per muntanya, protegiu-vos-en. Per descomptat si aneu a esquiar, ja que el blanc de la neu reflecteix gairebé tota la llum del sol que li arriba cap a la vostra cara.

Tocar neu. Malgrat la temperatura molt per sobre del normal d'aquest març, el gruix de neu al Pirineu manté els valors normals per a l'època en la majoria de sectors de la serralada, i fins i tot els supera amb escreix al nord del Cadí. Al nord del Prepirineu hi ha acumulacions entre un 60 i un 70% superiors a les habituals en aquesta època.

Canvis bruscos de temperatura a Europa. Si el destí és alguna capital d'Europa, aneu preparats per a tot tipus de temperatura. Aquest cap de setmana s'arribarà als 20 graus en moltes ciutats del centre del continent, però la setmana que ve començarà amb una baixada de fins a 10 graus en ciutats com Londres, Amsterdam o Berlín, que obligaran a farcir la maleta també amb roba d'hivern. Aquí trobareu més detalls d'aquesta previsió.