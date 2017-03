La primavera ja és evident, però l'hivern encara podria revifar

Aquest matí un banc de núvols baixos tapa el cel a l'extrem nord de l'Empordà i sobretot a la Costa Vermella. En general, però, el sol predomina i marcarà el temps tant d'avui com del cap de setmana. A estones el cel quedarà enterbolit per alguns núvols prims, sobretot al Pirineu, però ni hi haurà canvis destacables de temps ni dissabte ni diumenge.

En tot cas caldrà estar pendents de la possibilitat que es formin alguns bancs de boira arran de mar, però tot fa pensar que això només passarà de forma local. Les boires podrien aparèixer sobretot a la Costa Brava, on la temperatura del mar és més baixa i contrasta més amb l'aire càlid d'aquests dies.

Per veure canvis més importants en el temps caldrà esperar com a mínim fins dimecres. La setmana que ve començarà amb més núvols prims, però com a mínim fins dimecres no arribarà una borrasca més activa que pugui fer ploure i nevar en diverses comarques.

És possible que aquest canvi de temps vagi acompanyat d'una baixada de temperatura destacable. Avui és més probable que ahir que al final de la setmana que ve tinguem un retorn a l'ambient d'hivern, això passaria sobretot entre divendres i dissabte. Encara hi ha incertesa en el pronòstic, però no sembla aconsellable donar l'hivern per acabat.

Aquest migdia la temperatura se situarà novament al voltant dels 20 graus, i no cal esperar canvis importants a curt termini. Durant el cap de setmana farà fred a primera hora, però al migdia els termòmetres continuaran rondant al voltant dels 20 graus. La primavera començarà oficialment dilluns que ve a dos quarts de dotze del matí.