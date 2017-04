Un nou retorn a l'hivern marcarà l'última setmana de l'abril

Encetem setmana amb un ambient suau i temperatures fins i tot més agradables que ahir. Al migdia els termòmetres marcaran valors molt similars als del dia de Sant Jordi, màximes d'entre 20 i 25 graus a l'interior i al Prelitoral, i valors al voltant dels 20 graus a la costa. Avui farà sol, a la tarda hi haurà nuvolades en punts del Pirineu que descarregaran xàfecs puntuals a la serralada.

Aquesta nit serà fins i tot més suau encara, però a partir de dimarts a la nit una entrada d'aire més fred provocarà una baixada de la temperatura d'entre 5 i 10 graus. Els termòmetres tornaran a baixar per sota dels 20 graus arreu, i dimecres i dijous moltes màximes fins i tot es quedaran per sota dels 15. També de nit baixarà clarament la temperatura, però la presència més evident de núvols segurament evitarà que hi hagi tantes glaçades com la setmana passada. Se n'esperen sobretot la nit de dijous a divendres, tant al Pirineu o Prepirineu com fins i tot en altres comarques interiors.

El canvi de temps en aquest cas anirà acompanyat de xàfecs. Tant demà a la tarda i nit com entre dimecres al vespre i dijous al matí dues tongades de xàfecs afectaran moltes comarques. Ruixats irregulars que podrien arribar a superar els 10 o 20 l/m2 al Pirineu i en algunes comarques interiors de Girona. A la costa i al prelitoral centrals i del sud els ruixats també podrien arribar ser-hi abundants la matinada de dijous.

Caldrà parar especial atenció a la cota de neu, perquè és probable que entre dimecres i dijous la nevada arribi a cotes baixes del Pirineu i a punts dels Ports. Al Pirineu és probable que l'emblanquinada arribi fins als 700 o 800 metres. És poc probable que el temps es mantingui complicat durant l'inici del cap de setmana. La temperatura s'anirà recuperant lentament durant els últims dies d'abril.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i dijous Diferència de temperatura prevista entre avui i dijous