El risc de xàfecs augmentarà el cap de setmana

Aquest matí fa menys fred que ahir, les temperatures han pujat arreu i en diversos punts de la costa central i de la Costa Brava s'han enfilat entre 3 i 5 graus. Al migdia l'ambient també serà més càlid que ahir, amb moltes màximes que se situaran al voltant dels 20 graus. Avui farà sol sense excepcions.

Demà apareixeran alguns núvols prims al Pirineu i Prepirineu, però en general hi haurà ben pocs canvis. A partir de divendres el temps serà més variable, a molts indrets l'últim dia de la setmana lectiva ja estarà més marcat pels núvols que per les clarianes, i a la tarda fins i tot s'escaparan alguns ruixats irregulars en punts del Pirineu Occidental, al Prepirineu i a Ponent.

Dissabte aquesta inestabilitat s'estendrà per moltes comarques, els ruixats se centraran sobretot al voltant del migdia, i les quantitats de precipitació més destacables descarregaran a la costa i Prelitoral centrals, a la Catalunya Central i al Pirineu. Els ruixats podran ser localment intensos, però no tindran res a veure amb els aiguats del cap de setmana passat. En general la cota de neu no baixarà dels 1.500 metres, tot i que en punts de la Vall d'Aran, d' Andorra i del nord del Pallars es podria apropar als 1.000.

Diumenge començarà amb predomini del sol, però al migdia creixeran nuvolades i descarregaran ruixats i tronades de poca estona en molts punts del Pirineu, de la Catalunya Central i també a la costa i al Prelitoral. Els ruixats es formaran en sectors interiors, però acabaran arribant més desgastats fins a la costa. Tot i aquests xàfecs, en conjunt diumenge el risc de pluja serà més baix que dissabte.

La temperatura també notarà aquest canvi de temps. Dissabte a molts indrets hi haurà entre 2 i 5 graus menys que avui, una baixada que es notarà força més al migdia que a primera hora. Tramuntana i mestral bufaran moderats, sobretot a les Terres de l'Ebre, on dissabte les ratxes podran arribar a superar els 70 km/h.

Acumulacions de precipitació previstes per dissabte