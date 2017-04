Alguns ruixats de tarda seran l'únic canvi de temps fins dimarts

Aquest matí l'ambient no és gaire diferent al d'ahir, el canvi més destacable s'ha donat a Barcelona, on el dia ha començat amb 4 graus menys que ahir, però tot i així al centre de la ciutat la temperatura no ha baixat dels 14 graus en tota la nit. Aquest migdia l'ambient serà menys càlid que el d'aquest dimarts, el canvi es notarà sobretot a la costa i al prelitoral centrals, on ahir es van fregar els 25 graus i avui amb prou feina s'arribarà als 20. Dia de sol, sense risc de xàfecs de tarda al Pirineu.

Com hem anat fent des de l'inici de setmana, desgranem dia per dia la previsió de cara a les pròximes jornades:

Dijous

L'acostament pel sud d'una massa d'aire més càlid farà que la temperatura fregui els 30 graus a l'Ebre, i es dispari per sobre dels 25 en moltes altres comarques interiors. A la costa el canvi es notarà bastant menys. Farà sol, creixeran nuvolades de tarda al Pirineu i als Ports, però és poc probable que hi hagi ruixats a partir del migdia.

Divendres

Els mapes d'avui també han rebaixat les possibilitats de ruixats de tarda de cara a divendres, fins i tot al Pirineu. On és més probable que divendres a la tarda hi hagi algun ruixat o tempesta és al voltant dels Ports i a l'interior del País Valencià. En general farà sol. Migdia calorós al sud i a Ponent, temperatures sense grans canvis a la resta.

Dissabte

Dels dies que queden per acabar Setmana Santa dissabte s'entreveu el de més risc de ruixats de tarda, els mapes del temps fan pensar que n'hi haurà al Pirineu, als Ports, i fins i tot és possible que a la Catalunya Central i en algunes comarques interiors de Girona. A la resta el sol predominarà tant al matí com a la tarda. Temperatura lleugerament a la baixa, però molt similar a la que tindrem aquest dimecres.

Diumenge

Pocs canvis en el temps, molt de sol, poques nuvolades de tarda i poc risc de xàfecs fins i tot al Pirineu. Ens mantindrem amb valors de temperatura bastant similars als d'avui o als d'inici de setmana.

Dilluns

Tampoc dilluns és probable que el temps es compliqui de forma clara, és possible que a la tarda reapareguin els xàfecs i tempestes en punts del Pirineu i al voltant dels Ports, però difícilment arribarà a ploure en altres indrets. Molt de sol i temperatures sense grans canvis.