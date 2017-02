La sensació de primavera s'estroncarà el cap de setmana

La primavera demana pas a crits, ahir a es van superar els 22º a la Bisbal d'Empordà, i a Girona s'hi va produir la primera temperatura màxima de més de 20º des del 22 de novembre (20,7º). Avui l'ambient es mantindrà càlid al migdia, i en tot cas serà precisament a l'Empordà i en general al nord-est on els termòmetres recularan sensiblement.

Esperem un dimecres de cel serè, només amb alguns núvols baixos a la Depressió Central que s'aniran desfent amb el pas de les hores. A la tarda els núvols prims enterboliran el cel, i ens regalaran una posta de sol que encara podria ser més rogenca i més intensa que l'albada d'avui.

Demà els termòmetres tocaran sostre, i les màximes encara pujaran un o dos graus més que avui. Aquest dijous augmentaran els intervals de núvols al País Valencià i a les Balears, i divendres el pas d'un front enterbolirà altre cop el cel en moltes comarques, en general no plourà, tot i que al Pirineu Occidental i en àmbits com el Maresme i la Selva divendres hi podria haver ruixats puntuals. Entre demà i divendres alguns ruixats puntuals també afectaran les Balears i el sud del País Valencià, aniran carregats de fang a causa de l'entrada de pols del Sàhara que s'entreveu els dies vinents. Dissabte i diumenge predominarà el sol, i caldrà esperar a entre dimarts i dimecres per veure alguns pluges que puguin afectar a més comarques de forma destacable.

Si bé el front de divendres gairebé no portarà pluja enlloc, sí que activarà la tramuntana divendres a la tarda, i obrirà la porta a una massa d'aire més fred que farà que el cap de setmana comenci amb més sensació d'hivern. D' avui a dissabte les temperatures baixaran entre 2 i 4 graus, especialment al Pirineu i a les comarques de Girona i de Barcelona. Tramuntana i mestral bufaran amb cops de més de 50 km/h divendres a la tarda a l'Ebre, a l'Empordà i a Menorca, però el vent no tindrà continuïtat el cap de setmana.