La setmana comença amb fresca però acabarà amb calor de ple estiu

Encetem un dilluns molt ennuvolat encara a la majoria de comarques, les tempestes més fortes ja són història però durant el matí encara aniran caient algunes pluges i plugims, sobretot a la costa i al prelitoral. A la tarda els ruixats de poca estona seran més probables al Pirineu, al Prepirineu i en punts de la Catalunya Central. Xàfecs sempre poc abundants. A l'est els núvols no s'esqueixaran clarament fins a la tarda, a Ponent les clarianes aniran guanyant terreny abans.

Les últimes hores han estat mogudes, amb ruixats i tronades que han acumulat més de 20 l/m2 en molts indrets. D'entre les pluges més abundants d'entre ahir i aquesta nit destaquen:

Batea, 55 l/m2

Riba-roja d'Ebre, 44

Prades, 35

Ascó, 33

Gandesa, 32

Parc Natural del Garraf, 30

Sitges, 28

Tàrrega, 28

Molló, 27

L'Espluga de Francolí, 27

Sant Cugat del Vallès, 25

Falset, 24

Cervera, 23

Vilafranca del Penedès, 21

Vallirana, 21

Alforja, 21

Barcelona (Tibidabo), 20

Igualada, 17

Mollerussa, 17

Barcelona (Raval), 9

Lleida, 8

Tarragona, 5

Girona, 2

També en alguns punts de Mallorca hi plou amb ganes aquest dilluns, fins a les 8 del matí destaquen els 28 l/m2 de Campos, o els 24 de Binissalem.

Tot i aquest inici amb molts núvols, la setmana estarà marcada per un temps bastant estable en conjunt. Aquest dimarts el pas d'un altre front farà que els núvols apareguin altre cop en molts punts del Pirineu i Prepirineu, però només hi haurà ruixats puntuals. En moltes comarques de Girona i de Barcelona serà dimecres el dia més variable i en que més es notarà el pas d'aquest front, però gairebé no plourà enlloc. A partir de dijous el sol predominarà de forma més clara, només amb intervals de núvols prims entre divendres i dissabte. És poc probable que torni a ploure de forma extensa en els pròxims set dies.

Fins dijous l'ambient serà fresc per ser juny, matinades amb temperatures que arribaran a baixar dels 10 graus lluny de la costa i que obligaran abrigar-se una mica a primera hora. A partir de dijous, però, una potent entrada d'aire càlid farà que els termòmetres es disparin de cara al cap de setmana. Dissabte i diumenge cal esperar màximes de fins a 35 graus a l'interior i temperatures de xafogor per sobre dels 30 a la costa. Calor de ple estiu.

540x306 Dif. de temperatura prevista entre avui i dissabte Dif. de temperatura prevista entre avui i dissabte