Les temperatures podrien baixar entre 5 i 10 graus abans de Sant Jordi

Aquest matí la jornada ha començat sense gens de fred, de matinada la majoria de termòmetres han marcat encara un o dos graus més que ahir. La massa d'aire anormalment càlid que tenim a sobre continua provocant que es formin alguns bancs de boira sobre el mar, que afecten puntualment la costa, sobretot al voltant del Delta de l'Ebre. Ahir aquest fenomen va fer que en general l'ambient fos fresc a la costa, però terra endins les màximes es van enfilar fins als 31º a Vinebre, fins als 29 a Tortosa i fins als 28 a Lleida. Per contra ni a Badalona ni al Port de Barcelona no es va passar els de 19º.

Avui lluny de mar farà tanta o més calor que ahir, i a la costa el termòmetre continuarà a ratlla. En general avui farà sol, però aquesta tarda apareixeran molts més ruixats i tempestes que els últims dies. Els xàfecs afectaran sobretot comarques com el Ripollès, la Cerdanya, el Berguedà i la Garrotxa, però de forma més puntual també podrien acabar arribant a indrets com Banyoles, Girona o a sectors de l'Empordà, sobretot a última hora. També hi haurà tempestes al voltant dels Ports, uns ruixats que a última hora podrien arribar puntualment a la costa.

Demà la inestabilitat anirà a més, els xàfecs i tempestes de tarda seran més forts i més extensos, a partir del migdia plourà en molts àmbits del Pirineu, Prepirineu, en punts de la C atalunya Central i també en moltes comarques de Girona, i fins i tot en punts del Vallès i del Maresme és possible que hi arribi a ploure. Algunes tempestes podrien ser fortes acompanyades de calamarsa.

540x306 Probabilitat en tant per cent que demà plogui com a mínim en algun moment del dia Probabilitat en tant per cent que demà plogui com a mínim en algun moment del dia

Diumenge el temps serà més tranquil, les nuvolades de tarda seran escasses i el sol predominarà arreu. Tampoc dilluns serà un dia de temps complicat, a partir del migdia els núvols s'enfilaran en molts indrets, però s'entreveuen molt pocs ruixats.

A mesura que avanci el cap de setmana les temperatures s'aniran normalitzant, el canvi es notarà poc a prop de mar, però a Ponent i a l'Ebre diumenge hi haurà fàcilment entre 4 i 5 graus menys que els últims dies. Menys calor.

Però sens dubte una de les coses que crida més l'atenció en els mapes del temps d'avui és una possible entrada d'aire força més fred durant la setmana que ve. És bastant probable que al centre de la setmana que ve els termòmetres marquin entre 5 i 10 graus menys que els últims dies, un canvi que ens podria portar de migdies de quasi 30 graus a migdies de menys de 20, o fins i tot de menys de 15 en alguns casos. Caldrà seguir aquest canvi de temps els pròxims dies, un canvi de temps que no aniria gaire acompanyat de pluja. Entre dimarts i dimecres és possible que els xàfecs sobtats s'estenguin per moltes comarques, però més aviat de forma puntual. Encara és massa aviat per entreveure com pot ser el temps de Sant Jordi, però és poc probable que encara es mantingui aquest ambient tan fresc que s'entreveu al centre de la setmana.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i diumenge Diferència de temperatura prevista entre avui i diumenge