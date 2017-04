Les temperatures de primavera avançada tenen els dies comptats

Els ruixats i les tronades d'ahir a la tarda van acabar arribant, desgastats, a darrera hora del dia fins a alguns sectors pròxims a litoral barceloní. Els xàfecs van deixar quantitats modestes de precipitació en conjunt, tot i en algunes localitats van arribar a deixar-hi més de 20 litres per metre quadrat. Van anar acompanyats d'aparat elèctric, calamarsa i pedra a força sectors.

El cel serè de la nit ha afavorit el descens del termòmetre i aquest matí ens hem llevat amb valors entre dos i cinc graus més baixos que ahir. Al cim de la Pica d'Estats (3143 m) el termòmetre ha davallat fins a -8ºC, a la Tosa d'Alp (2500 m) fins a -4ºC, al Refugi d'Amitges han baixat fins a -2ºC, al Pont Suert a 0ºC, a Barruera 1ºC o a Cardona 2ºC.

El cel clar que ja ens acompanya a aquestes hores del matí es mantindrà al llarg de la jornada, amb el permís d'alguns núvols baixos en sectors del litoral barceloní i del sud de la Costa Brava, així com nuvolades de tarda inofensives en sectors del Pirineu o de l'entorn de la Serralada Transversal. A la tarda arribaran traces de núvols prims poc aparents des de Ponent.

Diumenge de cel més canviant a l'entorn de les Balears a causa de la presència de capes de núvols baixos, que també es podran estendre, més trencats, al País Valencià.

Les temperatures fresques de la matinada donaran pas a un migdia novament primaveral, amb màximes similars a les d'ahir excepte al Pirineu, on pujaran de forma més aparent.

Dilluns de Pasqua tornarà a ser un dia molt tranquil i sense ruixats sopresius . Continuarà fent sol arreu i només en sectors del litoral hi apareixeran alguns núvols baixos trencats. Les temperatures mantindran el to totalment primaveral i al migdia s'emplaçaran per damunt dels 20ºC. A Ponent i a les Terres de l'Ebre se superaran còmodament els 25ºC.

La bonança té el dies comptats a causa de l'aproximació d'una massa d'aire clarament més fresca procedent del nord que arribarà, de forma sobtada, a mitjan setmana. Dimecres les temperatures recularan més de 5 graus respecte dimarts, i marcaran valors inferiors als habituals durant uns quants dies, com a mínim fins el cap de setmana. La tramuntana i el gregal es faran notar a partir de dimecres.

El canvi de temps no anirà acompanyat, però, de gaires precipitacions. Els mapes de moment només albiren alguns xàfecs de tarda de cara a dimarts i, tot i la presència de nuvolades, hi haurà poques opcions de pluja en dies posteriors.