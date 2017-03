El temporal tenyeix de blanc l'interior i el nord del país i deixa registres excepcionals de pluja

Balanç d'incidències de les últimes hores

La nit ha estat complicada a causa dels aiguats, el vent i la neu. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Neucat a quarts de dues de la matinada, i poc després de la mitjanit també l'alerta del pla Inuncat a causa des precipitacions abundants que s'han produït a l'entorn de la regió metropolitana de Barcelona.

La capital catalana ha recollit fins a 115 litres per metre quadrat des d'ahir al matí, un valor que suposa un rècord històric en un mes de març segons les dades de l'Observatori Fabra, que disposa de més d'un segle de registres.

L’Ajuntament de Barcelona va haver d'activar el seu Pla Municipal d’Emergència per insuficiència drenant en fase d’alerta per les pluges. El Pla s'ha desactivat a les 08 h d'aquest matí.

El telèfon 112 ha rebut més de mil trucades relacionades amb l'episodi, la majoria provinents del Barcelonès (364), també moltes del Baix Llobregat (133) i del Vallès Occidental (111).

La pluja ha estat excepcional a Barcelona, però ha caigut de forma general gairebé arreu, en molts casos acompanyada de llamps i trons. A La Pobla de Claramunt una persona va resultar ferida al braç ahir quan un llamp va impactar a casa seva.

Hi ha hagut diverses incidències a les carreteres, a les 08 h encara es mantenia tallada la C-14 al Coll de Nargó i en 7 eren necessàries les cadenes per circular.

Diversos municipis estan sense llum aquest matí, és el cas per exemple de Tremp on a primera hora hi havia 2.260 abonats sense subministrament elèctric. A les 10 h @emergenciescat avisava també que hi havia 3081 abonats sense llum a Guissona.

Les precipitacions han estat molt abundants a tot el país, excepcionals fins i tot en alguns punts on s'han superat els 100 litres per metre quadrat. D'entre els valors més rellevants d'aquest episodi ( fins a les 10 h) cal citar, entre molts d'altres, els 115 litres de l'Observatori Fabra, 111 a Vacarisses, 102 a Sant Cugat del Vallès, 101 a Castellbisbal i a Montserrat, 98 a la Vall d'en Bas, 91 a Sabadell o 89 a Badalona (font: Meteocat).

Protecció Civil està fent un seguiment exhaustiu de les possibles incidències, conjuntament amb els municipis i consells comarcals afectats, a causa del cabal creixent dels rius de les comarques de Barcelona i Girona. Es recomana extremar les precaucions i evitar els accessos a les lleres, punts baixos, guals i creuaments

Nevada tardana a cotes molt baixes

La nevada ha anat caient al llarg de la nit a cotes realment molt dispars en funció del punt del territori: per sota dels 400 metres a l'interior de Tarragona i a Ponent, però per damunt dels 2000 m en un primer moment - pels volts de la mitjanit- al Pirineu i Prepirineu Oriental. La massa d'aire fred ha acabat guanyant la batalla també finalment cap al nord-est, on des de la matinada hi neva a cotes baixes, fins als fons de les valls.

Els gruixos de neu han estat significatius a l'entorn de l'Altiplà Central i a l'interior de Tarragona, però també en d'altres zones del territori. Aquests són alguns valors acumulats segons dades de la XOM i d'observadors meteorològics:

Rojals, 30 cm

Pujalt, 15

La Llacuna, 13

Tremp, 12

Calaf, Ponts o Tàrrega, 11

Cervera, Cardona, Baix Pallars, Pinós, 7

El Pont de Suert, 5

Agramunt, Berga, Artesa de Segre, 4

Bagà, 3

La Seu d'Urgell, La Pobla de Lillet, 2

Esterri d'Àneu, 1

La nevada, que encara continua caient en alguns sectors de l'interior, l'Altiplà Central i el Pirineu s'anirà restringint a poc a poc cap al nord, per bé que cap al Pirineu i Prepirineu Occidental s'hi podrà mantenir com a mínim fins al migdia.

El temps millorarà de forma clara aquesta tarda arreu del territori, on hi predominaran les clarianes, per bé que no es descarten encara ruixats residuals aïllats en sectors del prelitoral, el Prepirineu i sobretot el Pirineu Occidental.

Diumenge la pertorbació s'allunyarà clarament cap a l'oest i implicarà que el temps sigui realment molt més tranquil, amb alguns núvols residuals, però amb ben poques opcions de pluja o neu.

Demà les temperatures màximes pujaran de forma clara respecte les d'avui, més de 5 graus en alguns casos, una tònica que es mantindrà al llarg de la setmana vinent coincidint amb l'arribada de l'anticicló.

Ha parat completament de nevar.

13 centímetres de neu acumulats a la cota 943 de #LaLlacuna. pic.twitter.com/8vsILpuJfr — meteollac (@meteollac) 25 de març de 2017